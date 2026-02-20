0

IX Премия СБК пройдет в Казани. Прием заявок – до 24 марта

Церемония награждения IX Премии СБК впервые состоится в Казани.

«СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» объявил о начале приема заявок на IX Премию СБК. Премия ежегодно объединяет проекты, компании и управленцев, которые формируют современную спортивную индустрию и задают ориентиры для рынка. Участники Премии демонстрируют то, как развивается спортивный бизнес: от инфраструктурных проектов и управления объектами до маркетинга, коммерции, цифровых решений и новых форматов взаимодействия с аудиторией.

Сроки проведения:

– прием заявок – до 24 марта (включительно);
- формирование шорт-листа – до 31 марта;
- оплата оргвзноса –  до 10 апреля;
- защита проектов – 13–16 апреля;
- церемония награждения – дата и место будут объявлены позже.

Подача заявок на участие в осуществляется через официальный сайт Премии – sportawards.ru.

