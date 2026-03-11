  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ОКР станет учредителем печатной версии «Советского спорта», сообщил Дегтярев. Это старейшее из ныне выходящих спортивных изданий в России
104

Олимпийский комитет России станет новым учредителем печатной версии газеты «Советский спорт».

Об этом сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Минспорта и ОКР ценят вклад СМИ и конкретных журналистов в развитие спорта. Более того, без СМИ спорт высших достижений, да и массовый спорт были бы невозможны, ведь абсолютное большинство граждан узнает результаты матчей, заездов, забегов из газет, радио и ТВ. Именно СМИ зажигают звезд спорта.

Поэтому мы финансируем и всецело поддерживаем три конкурса спортивной журналистики: «Энергию побед», «Голос спорта» и специальные номинации для журналистов в рамках Национальной спортивной премии.

Сегодня на этой площадке, где собрался весь цвет спортивной журналистики, хочу сообщить вам еще одну новость. 

Новым учредителем печатной версии легендарной газеты «Советский спорт» станет ОКР. О таком решении мы договорились с нынешним издателем, чтобы продолжить регулярный выпуск этого старейшего российского спортивного издания, существующего с 1922 года. Сейчас мы находимся в стадии заключения договора.

Мы уже издаем журнал «Команда России», оказываем финансовую поддержку журналу «Физкультура и спорт», журналу «Футбол: трибуна тренера». 

Газета «Советский спорт» будет жить и процветать», – заявил Дегтярев.

«Мы благодарим Минспорта и ОКР за внимание к первому спортивному печатному СМИ страны. Без поддержки на таком уровне было бы непросто сохранить и развивать газету «Советский спорт». У издания есть своя вовлеченная и обширная аудитория. Важно, что газета продолжит свое существование.

Мы, в свою очередь, продолжим работу над развитием диджитал-активов под брендом «Советский спорт» и уделим отдельное внимание спецвыпускам журналов, которые любят и ждут поклонники спорта», – сказала генеральный директор «Советского спорта» Лилия Соловьева.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
ОКР
logoСоветский спорт
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoКХЛ
104 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда вводился Фан-айди, Советской спорт вышел с полностью белой обложкой и надписью, что теперь трибуны станут такими же пустыми, как и эта обложка

25 февраля 2022 года была просто чёрная обложка с подписью "Не до футбола"

Вряд ли теперь, при спонсорстве ОКР, что-то близкое к таким обложкам может появиться
Ответ Aleksey Yashin
👍
Ответ Aleksey Yashin
Эти две обложки и стали причиной захвата газеты министром)
Там будут писать что наши победили.
Ответ гилберт
И коллективный запад с каждым разом все изощреннее ставит препятствия для честных спортсменов, и что спорт «вне политики»
Ответ гилберт
И бюджетные средства осваивать. Как в не себя. Ну или в себя, конечно. Очередная показуха, основанная на достижениях прошлого, но ныне бесполезная затея. За чей счёт, господин товарищ министр?
Интернет отключат, мигом побежите покупать Советский спорт
Сейчас разве остались те кто покупает газеты?
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Министр.
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Кхе -кхе вроде читает подборку
Единственная газета, которую читали запоем в СССР. Подписаться на нее было сродни купить югославские сапоги. Подписка была раз в год, очередь занимали с вечера. Вторая важная функция любимой газеты - туалетная. У меня на заднице до сих навечно надпись - "отпечатана в типографии газеты Челябинский рабочий". На Урале именно эта типография тиражировала Советский спорт (и прочие газеты тоже), верстки передавали из Москвы по телетайпу, шоб в 7 утра в киосках Союзпечати СовСпорт. был в продаже. Разбирали розницу минут за 10.
Ответ papa buba diop
там про спорт было...
Ответ papa buba diop
напомню что по всей стране кроме столичных городов газеты выходили с опозданнием на 24 часа
Давайте честно: время печатных газет ушло в прошлое. Ладно еще, журналы ради стиля и пафоса - куда ни шло, хотя тоже немного спорно.
А печатные газеты - мертворожденная идея. Выглядит как разбазаривание денег налогоплательщиков (или спонсоров).
Ответ Silent2006
"журналы ради стиля и пафоса"

За 5000 руб.
Ответ Silent2006
Не знаю..папе покупаю 80 лет
Надо ещё радиорепортажи вернуть
Самое время, попадание в яблочко!
Лучше бы, Спорт ФМ, поддержали, когда закрывался.
Ответ anmsm33
Во, кстати, хорошее радио было.
Я своей маме каждую неделю покупаю две газеты: АиФ и Крестьянка, ей 88 лет.
Ответ Аркус
Здоровья маме.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
