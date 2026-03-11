ОКР станет учредителем печатной версии «Советского спорта», сообщил Дегтярев. Это старейшее из ныне выходящих спортивных изданий в России

Олимпийский комитет России станет новым учредителем печатной версии газеты «Советский спорт».

Об этом сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

«Минспорта и ОКР ценят вклад СМИ и конкретных журналистов в развитие спорта. Более того, без СМИ спорт высших достижений, да и массовый спорт были бы невозможны, ведь абсолютное большинство граждан узнает результаты матчей, заездов, забегов из газет, радио и ТВ. Именно СМИ зажигают звезд спорта.

Поэтому мы финансируем и всецело поддерживаем три конкурса спортивной журналистики: «Энергию побед», «Голос спорта» и специальные номинации для журналистов в рамках Национальной спортивной премии.

Сегодня на этой площадке, где собрался весь цвет спортивной журналистики, хочу сообщить вам еще одну новость.

Новым учредителем печатной версии легендарной газеты «Советский спорт» станет ОКР. О таком решении мы договорились с нынешним издателем, чтобы продолжить регулярный выпуск этого старейшего российского спортивного издания, существующего с 1922 года. Сейчас мы находимся в стадии заключения договора.

Мы уже издаем журнал «Команда России», оказываем финансовую поддержку журналу «Физкультура и спорт», журналу «Футбол: трибуна тренера».

Газета «Советский спорт» будет жить и процветать», – заявил Дегтярев.

«Мы благодарим Минспорта и ОКР за внимание к первому спортивному печатному СМИ страны. Без поддержки на таком уровне было бы непросто сохранить и развивать газету «Советский спорт». У издания есть своя вовлеченная и обширная аудитория. Важно, что газета продолжит свое существование.

Мы, в свою очередь, продолжим работу над развитием диджитал-активов под брендом «Советский спорт» и уделим отдельное внимание спецвыпускам журналов, которые любят и ждут поклонники спорта», – сказала генеральный директор «Советского спорта» Лилия Соловьева.