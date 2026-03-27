Дегтярев посетил кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже
Министр спорта России Михаил Дегтярев посетил кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.
Фото опубликованы в телеграм-канале «Дегтярев-на-спорте».
«В часе езды от Парижа находится самое большое русское кладбище на французской земле – некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа.
Здесь нашел свое последнее пристанище первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев, режиссер и сценарист Андрей Тарковский, элита донского казачества.
В центре кладбища расположен кенотаф княгини Веры Оболенской. Она в годы Второй мировой войны стала героиней французского Сопротивления. В августе 1944 года ее казнили нацисты.
Траурный букет роз министр возложил к памятному знаку княгини. 26 лет назад, во время своего официального визита во Францию, сюда возлагал цветы и Президент России Владимир Владимирович Путин», – говорится в сообщении о поездке.
Предлагаю каждому министру, особенно обороны, пройти по кладбищам
Камень дождями изрыт добела.
Здесь похоронены бывшие, бывшие,
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Здесь похоронены сны и молитвы,
Слезы и доблесть, прощай и ура,
Штабс-капитаны и гардемарины,
Хваты-полковники и юнкера.
Белая гвардия, белая стая,
Белое воинство, белая кость.
Влажные плиты травой зарастают.
Русские буквы — французский погост.