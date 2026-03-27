Дегтярев посетил кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже

Михаил Дегтярев посетил русское кладбище в Париже.

Министр спорта России Михаил Дегтярев посетил кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже.

Фото опубликованы в телеграм-канале «Дегтярев-на-спорте». 

«В часе езды от Парижа находится самое большое русское кладбище на французской земле – некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа.

Здесь нашел свое последнее пристанище первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев, режиссер и сценарист Андрей Тарковский, элита донского казачества.

В центре кладбища расположен кенотаф княгини Веры Оболенской. Она в годы Второй мировой войны стала героиней французского Сопротивления. В августе 1944 года ее казнили нацисты.

Траурный букет роз министр возложил к памятному знаку княгини. 26 лет назад, во время своего официального визита во Францию, сюда возлагал цветы и Президент России Владимир Владимирович Путин», – говорится в сообщении о поездке. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Дегтярев-на-спорте»
Вот чем ещё заняться министру?!
Предлагаю каждому министру, особенно обороны, пройти по кладбищам
Ответ Олег Васечкин
Желательно нашим.
Желательно нашим.
Ответ Олег Васечкин
И не только зарубежных.
И не только зарубежных.
Малая церковка, свечи оплывшие,
Камень дождями изрыт добела.
Здесь похоронены бывшие, бывшие,
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Здесь похоронены сны и молитвы,
Слезы и доблесть, прощай и ура,
Штабс-капитаны и гардемарины,
Хваты-полковники и юнкера.

Белая гвардия, белая стая,
Белое воинство, белая кость.
Влажные плиты травой зарастают.
Русские буквы — французский погост.
А в общем Ваня мы нужны в Париже, как в русской бане лыжи
Ответ Матрос Кот
)))
)))
Понимаю, что речь про Дегтярёва. Но у него в голове совсем ничего не щёлкает, когда он пишет про Нуреева или он просто не знает?)
Ответ pit4er
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Anet_1116877531
Комментарий удален модератором
Да дело не только в этом. Нуреев чуть ли не самый известный беглец из СССР, осуждённый за измену Родине. Как-то не согласуется с чушью, которую продвигает Дегтярёв
После моего предыдущего комментария "Увидеть Париж и ...", министр решил посетить знаменитое кладбище.
Лучше бы тест драйв бань провел в Париже
Париж увидел, не умер, но на кладбище...
