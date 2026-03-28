  Никита Крюков: «Каминский – тренер с большой буквы, думающий специалист. Все, кто с ним работал, начинали прогрессировать»
Никита Крюков: «Каминский – тренер с большой буквы, думающий специалист. Все, кто с ним работал, начинали прогрессировать»

Крюков: Каминский – тренер и человек с большой буквы.

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в лыжном спринте Никита Крюков высказался об уходе Юрия Каминского с поста старшего тренера сборной России по биатлону. 

До прихода в сборную России по биатлону Каминский работал с лыжниками, в том числе и с Крюковым.

– Для биатлона будет большой потерей уход Каминского с поста старшего тренера сборной России. Надеюсь, он уже нашел новое место работы.

За время, проведенное в лыжных гонках и биатлоне, Юрий Михайлович проявил себя как заслуженный тренер с большой буквы, как думающий специалист. Ему всегда удавалось создать хороший коллектив, и все, кто с ним работал, начинали учиться и прогрессировать при нем. Для меня Каминский – человек с большой буквы.

– Вы по его стопам – из тренера в лыжных гонках в биатлон – не планировали пойти?

– Жизнь настолько непредсказуема, так что поживем – увидим. Общался с Юрием Михайловичем, разговаривали про лыжи, а он говорил, что полюбил биатлон и не хотел бы никуда уходить из этого вида спорта. Думаю, лыжные гонки – первая любовь, а потом он смог найти отдушину в виде биатлона и там смог себя реализовать, – сказал Крюков.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Уход Каминского - огромная потеря для мужского биатлона. С ним команда выглядела по другому и были совсем другие результаты.
Но похоже спортсмены любят больше лентяйничать, а не тренера слушать. Мужской биатлон еще пожалеет о его уходе
Да, у нас умеют сливать и обхаивать хороших людей, такова тренерская доля
