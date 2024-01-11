Артем Резников: «Не важно чемпион ты или нет, надо стараться быть хорошим человеком»

Боец ACA Артем Резников в свой день рождения выступил с обращением к фанатам.

«32. Очень большое количество получаю поздравлений и пожеланий. К 32-м годам многое в жизни понял. Главное, не важно чемпион ты, или нет, надо стараться быть хорошим человеком! Когда шел на серии из 10 побед, думал, что люди так хорошо относятся и радуются когда меня видят из-за того, что я побеждаю. После двух поражений понял, что ничего не изменилось. Все так же, как и было!

Хочу всем сказать спасибо! Мне очень приятно видеть ваши искренние пожелания! Всех обнял», – написал Резников в инстаграм.

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