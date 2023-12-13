Менеджер Рахмонова: «Сможет ли Махачев стать претендентом в полусреднем весе? Всем нужно сосредоточится на своих дивизионах»

Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов считает, что чемпиону легкого веса UFC Исламу Махачеву (25-1) логичнее сконцентрироваться на защите своего пояса в 70 килограммах.

«Я думаю, что Ислам здесь (в Лас-Вегасе), в первую очередь, чтобы поддержать своих одноклубников (которые выступят на турнире). Все остальное второстепенно. Сможет ли он стать претендентом в полусреднем весе? Я пока не знаю, потому что и в легком весе сейчас много претендентов, которые должны подраться за титул.

Ислам тоже настроен защищать свой титул. Ну и в полусреднем нет нехватки претендентов. Поэтому ситуация такая неоднозначная и сложная. Я думаю, что всем нужно сейчас больше сконцентрироваться на своих дивизионах», – заключил Абдрахманов.

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