Куат Хамитов: «Благодарен Саяту Абдрахманову, он помогает нашим братьям из Казахстана»

Боец MMA из Казахстана Куат Хамитов опубликовал фото с известным менеджером бойцов UFC Саятом Абдрахмановым.

«Саят говорит, что подпишет меня в UFC😂. Благодарен брату Саяту, он помогает всем нашим братьям из Казахстана», – прокомментировал фотографию Хамитов.

Напомним, что Абдрахманов занимается продвижением казахстанских бойцов UFC Шавката Рахмонова, Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова и Дамира Исмагулова.

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