«Актобе» подписал Это’О

Состав футзального «Актобе» 26-летний бразильский нападающий Лукас Мигель Перейра Да Силва, известный как Лукас Это’О.

Ранее он выступал за испанский «Пескадос Рубен Бурела» и бразильский «Ампере Футзал».

Это’О за «Актобе» дебютировал в матче против «Байтерека» (5:1) и отметился забитым голом.

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