Совфед одобрил законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай

Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай.

Ранее проект о создании шестой легальной игорной зоны в России. был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

Сообщалось, что игорная зона в Республике Алтай сможет ежегодно приносить в бюджет от 80 до 120 млн рублей в качестве налогов.

В России на сегодняшний день функционируют четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Краснодарский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Приморье» (Приморский край). Также законодательством предусмотрена возможность организации игорной зоны в Республике Крым.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
80-120 миллионов в год, нет ли ошибки в сумме? Это слишком мало за год для целой игорной зоны. Или как обычно, 5% официально проводится, остальное в черную?
Даешь больше лудоманов, игроманов и банкротов! Все силы на спасение бюджета, любой ценой!
а что там с игровой зоной в соче, построили уже или как ???
