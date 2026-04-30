Совфед одобрил законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай

Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай.

Ранее проект о создании шестой легальной игорной зоны в России. был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

Сообщалось, что игорная зона в Республике Алтай сможет ежегодно приносить в бюджет от 80 до 120 млн рублей в качестве налогов.

В России на сегодняшний день функционируют четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Краснодарский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Приморье» (Приморский край). Также законодательством предусмотрена возможность организации игорной зоны в Республике Крым.