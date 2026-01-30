0

ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail

Единый ЦУПИС объявил о расширении сотрудничества с Wild Trail.

«ЕЦУПИС и один из крупнейших организаторов трейловых забегов России Wild Trail расширяют сотрудничество.

В новом сезоне мы поддержим не только забеги основной серии стартов Wild Trail, но и городские старты City Trail.

В 2026 году при содействии ЕЦУПИС пройдут 8 уникальных трейловых забегов и мультиспортивных фестивалей в 7 регионах страны, среди которых новый горный старт у подножия высочайшей вершины Европы — Эльбруса.

Также при нашей поддержке состоятся 6 забегов», – сообщили в ЕЦУПИС.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ЕЦУПИС
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Единый ЦУПИС
Wild Trail
Букмекеры
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Комитет Госдумы рекомендовал к принятию законопроект о запрете оплаты ставок с кредитных карт
вчера, 13:23
В России сократились сроки рассмотрения заявлений на получение букмекерских лицензий
вчера, 11:57
Бетторы угрожали расправой Санчес Искьердо и требовали, чтобы он проиграл матч на «Челленджере» в Росарио. Игру провели под охраной полиции без зрителей
вчера, 11:14
20% бетторов в России делают ставки на киберспорт (ЕЦУПИС)
вчера, 10:21
Матч «Галатасарай» – «Ливерпуль» стал самым прибыльным для PARI на общем этапе Лиги чемпионов
5 февраля, 12:57
32,9 млрд рублей – прибыль ЕЦУПИСа за 2025-й. Оператор берет комиссию у букмекеров за вводы и выводы игроков
5 февраля, 09:23
«Тенниси» завершил сотрудничество с «Торпедо»: «Желаем клубу снова стать великим»
5 февраля, 07:36
Более 1 млн игроков платили картой и кошельком ЦУПИС в 2025-м – каждый шестой беттор в России
4 февраля, 11:30
Политолог Штульман о легализации онлайн-казино: «Рискованный шаг на фоне усталости населения от неопределенности будущего и высокого уровня стресса последних лет»
4 февраля, 10:24
Николай Оганезов: «Говорить об эпидемии лудомании в стране однозначно преждевременно»
3 февраля, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября 2025, 07:25
Рекомендуем