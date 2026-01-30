ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail

Единый ЦУПИС объявил о расширении сотрудничества с Wild Trail.

«ЕЦУПИС и один из крупнейших организаторов трейловых забегов России Wild Trail расширяют сотрудничество.

В новом сезоне мы поддержим не только забеги основной серии стартов Wild Trail, но и городские старты City Trail.

В 2026 году при содействии ЕЦУПИС пройдут 8 уникальных трейловых забегов и мультиспортивных фестивалей в 7 регионах страны, среди которых новый горный старт у подножия высочайшей вершины Европы — Эльбруса.

Также при нашей поддержке состоятся 6 забегов», – сообщили в ЕЦУПИС.