В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи

Призовой фонд покерного турнира PARI SECRET в Сочи составил более 4,5 млн рублей.

Победитель турнира получил 1 миллионов рублей. Остальным участникам достались iPhone 17 Pro Max, умные очки RayBan, сертификаты в рестораны Novikov Group и фрибеты на сумму более 50 тысяч рублей.

Турнир прошел в Сочи с 27 февраля по 1 марта. Специальным гостем стал стендап-комик Алексей Щербаков.