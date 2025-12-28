Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
Максим Ермохин покинул букмекерскую компанию PARI.
Ермохин с июля 2022-го занимал в компании позицию руководителя отдела по связям с общественностью (Head of PR). Ранее он работал в PR таких брендов как ЧМ-2018, футбольный «Спартак», Nike, РФС, а также в нефтегазовой отрасли.
«Весь декабрь – шоковая терапия. Букмекерам нужен голос спорта». Итоги года от Николая Оганезова
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Люди в спорте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости