0

Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года

Максим Ермохин покинул букмекерскую компанию PARI.

Ермохин с июля 2022-го занимал в компании позицию руководителя отдела по связям с общественностью (Head of PR). Ранее он работал в PR таких брендов как ЧМ-2018, футбольный «Спартак», Nike, РФС, а также в нефтегазовой отрасли.

«Весь декабрь – шоковая терапия. Букмекерам нужен голос спорта». Итоги года от Николая Оганезова

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Люди в спорте»
logoЧМ-2018 FIFA
Pari
Ставки на футбол
logoРФС
Беттинг-индустрия
logoСпартак
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Оганезов о запрете рекламы букмекеров: «Как вы собираетесь продвигать турниры, если запретите это делать букмекерам? Кроме них просто некому этим заниматься»
26 декабря, 14:43
Советник гендиректора «Фонбет» о будущем букмекеров в России: «Индустрия полностью дестабилизирована. Прогноз на 2026-й – сокращение рынка на 30%»
26 декабря, 13:01
В Турции арестовали еще 24 человека по делу о незаконных ставках. 14 подозреваемых – футболисты из разных турецких лиг
26 декабря, 12:29
«Когда страна в сложной ситуации, происходит взрывной рост активности популистов». Оганезов – о новых налогах и законах для букмекеров
26 декабря, 11:25
PARI увеличивает комиссию при работе с партнерами с 25% до 40%: «Букмекерский рынок в России столкнулся с очередным этапом ужесточения регулирования»
26 декабря, 10:47
«Игроки не смогут оставлять выигрыши на счете даже по желанию. Думал, мы уже достигли дна, но снизу постучали». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей в БК на карту
26 декабря, 10:10
Депутат Терюшков о самозапрете на азартные игры: «Мы даем людям простой инструмент, чтобы сделать паузу, защитить свои финансы и душевное спокойствие»
26 декабря, 09:00
Егор Дёмин стал амбассадором БК «Фонбет»
25 декабря, 15:12
Законопроект о создании легальной игорной зоны в Республике Алтай внесен в Госдуму. Она будет приносить до 120 млн рублей в бюджет ежегодно
25 декабря, 12:56
8 букмекеров вошли в топ-10 крупнейших спортивных компаний России в рейтинге Спортса’’
25 декабря, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
48 минут назад
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото