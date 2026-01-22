PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману

Букмекерская компания PARI представит лимитированную коллекцию мерча совместно с брендом уличной одежды «Родина».

Мерч будет посвящен «великим бунтарям в мире спорта», сообщили в пресс-службе букмекера.

Главными героями коллекции станут пять спортсменов: баскетболист Майкл Джордан, гонщик Макс Ферстаппен, теннисистка Билли Джин Кинг, футболист Жан-Марк Босман и легкоатлетка Катрин Швитцер.

PARI проведет бесплатный розыгрыш мерча среди своих клиентов.