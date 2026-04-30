Руслан Медведь: «Маркетинговые бюджеты PARI и коллег по цеху упали. Теперь мы жестко считаем деньги»

Гендиректор PARI Руслан Медведь высказался о замедлении темпов роста букмекерской индустрии в России.

«Рынок продолжает расти, и хотя динамика в 2026 году не такая высокая, как нам хотелось бы или как закладывалось в планы, грех жаловаться. Конкуренция за аудиторию огромная, а рекламного шума стало еще больше.

Рекламного инвентаря стало больше на фоне снижения, но так или иначе маркетинговые бюджеты PARI и коллег по цеху упали в связи с теми налогами, которые появились у нас в этом году.

Теперь мы работаем более избирательно: жестко считаем деньги и отказываемся от любых каналов коммуникации, где нельзя доказать результативность. Но, если коротко, игра продолжается», – заявил Медведь.