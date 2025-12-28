Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»

Эксперт по коммуникациям и PR Максим Ермохин, покинувший должность руководителя по связям с общественностью БК PARI, прокомментировал свое решение.

«Я благодарен компании PARI за яркие и насыщенные 3,5 года совместной работы. За это время команда реализовала множество сильных проектов, а для меня лично это был важный этап профессионального роста. Работа во главе PR-службы крупной букмекерской компании – это масштабный и многогранный опыт: коммуникации с самой разной аудиторией, антикризисные кейсы, управление репутацией и работой с негативом, взаимодействие со спикерами и топ-менеджментом, реализация социальных и благотворительных инициатив.

Сейчас для меня наступил момент, когда хочется сфокусироваться на расширении экспертизы в сфере коммуникаций, PR и управления репутацией, а также на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами. В любой карьере наступает этап, когда необходимо двигаться дальше, чтобы продолжать развитие и решать новые амбициозные задачи – это моя ключевая ценность и профессиональный принцип», – заявил Ермохин.

Ранее специалист работал в PR таких проектов и брендов, как ЧМ-2018, футбольный «Спартак», Nike, РФС, а также в нефтегазовой отрасли.

