0

Объем ставок на киберспорт вырос на 77% в 2025-м. Турниры низкого уровня приносят букмекерам до 30% всей прибыли

В 2025 году произошел значительный рост сегмента ставок на киберспорт.

По данным поставщика решений для беттинг-индустрии DATA.bet, по итогам прошлого года валовой доход (GGR) букмекеров от ставок на киберспорт увеличился на 78,2%. Объем ставок вырос на 77%, их количество – на 41,7%.

Примечательно, что турниры низкого уровня – полупрофессиональные и региональные лиги – могут приносить букмекерам до 30% всей прибыли в сегменте киберспортивных ставок.

К примеру, в дисциплине Valorant около 43% всех ставок пришлось на полупрофессиональные матчи.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Букмекеры
Ставки на киберспорт
logoСтавки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Совфед одобрил законопроект о создании игорной зоны в Республике Алтай
сегодня, 09:22
Гендиректор PARI Медведь: «Как бы все не ныли, но рынок растет. Не такими темпами, как хотелось, но рост остается»
сегодня, 08:50
«Фонбет» стал спонсором Казанского марафона. На старт выйдут более 40 тысяч участников
вчера, 08:52
Экс-главу БК «Мелбет» Ляпустина приговорили к 8 годам тюрьмы за хищение 90 млн рублей
28 апреля, 18:26
Экс-гендиректора «Химок» и бывшего вице-президента РФС Анохина приговорили к 8 годам колонии. Он передал взятку в 60 млн рублей
28 апреля, 15:30
Комиссионные доходы ЕЦУПИС упали на 7,5%. Оператор берет комиссию у букмекеров за вводы и выводы игроков
27 апреля, 14:47
Президент Киргизии о легализации казино в стране: «Наши граждане не несут ущерба. Расчет делался на туристов и обеспеченных граждан соседних стран»
27 апреля, 12:49
В Бразилии заблокировали биржи прогнозов Polymarket и Kalshi
26 апреля, 15:32
БК «Бетсити» объявила об уходе с беттинг-рынка Казахстана
25 апреля, 14:15
«Фонбет» и PARI стали лауреатами Премии СБК-2026
24 апреля, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем