Объем ставок на киберспорт вырос на 77% в 2025-м. Турниры низкого уровня приносят букмекерам до 30% всей прибыли

В 2025 году произошел значительный рост сегмента ставок на киберспорт.

По данным поставщика решений для беттинг-индустрии DATA.bet, по итогам прошлого года валовой доход (GGR) букмекеров от ставок на киберспорт увеличился на 78,2%. Объем ставок вырос на 77%, их количество – на 41,7%.

Примечательно, что турниры низкого уровня – полупрофессиональные и региональные лиги – могут приносить букмекерам до 30% всей прибыли в сегменте киберспортивных ставок.

К примеру, в дисциплине Valorant около 43% всех ставок пришлось на полупрофессиональные матчи.