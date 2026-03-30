В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal

Турнир в честь открытия, выступление военного оркестра, лекция об истории здания и корты, названные в честь знаковых разработок завода

Управляющая компания PADEL+ открыла новый клуб в Санкт-Петербурге на территории завода «Арсенал». Комплекс премиум-уровня включает шесть панорамных кортов с 8-метровыми потолками, а также двухуровневый коворкинг, кафе и магазин, расположившиеся на 2000 кв. м.

Ключевой задачей проекта стало переосмысление индустриального пространства — сохранение исторического наследия и привлечение внимание к деталям интерьера. Названия кортов в клубе посвящены знаковым разработкам завода «Арсенал» — от артиллерийских систем до космических аппаратов. Каждый корт носит имя реального проекта с большой историей: например, «Катюша», «Единорог», «Ленинградка» и «Зверобой» связаны с военной техникой, а «Плазма», «Кобальт» и «Конус» — с космосом и научными разработками.

На прошедших выходных состоялось торжественное открытие клуба. Гостей мероприятия ждала культурная программа с лекцией об истории завода и выступлением военного оркестра, а спортсмены приняли участие в турнирах серии PPL с начислением рейтинговых очков. Победителями мужских соревнований категории 250 стали Марсель Курмаев и Макарией Оверченко, женский турнир категории 100 выиграли Екатерина Токарева и Мария Бабич. Помимо этого, организаторы провели медиа-американо с участием Luxury Girl, известных блогеров города и представителей СМИ, среди которых «РБК Санкт-Петербург», «Фонтанка», «МК Санкт-Петербург» и «Спорт24».

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» организовал инклюзивную тренировку для гостей с инвалидностью и их сопровождающих, а также совместно с проектом «Переработкинская» реализовал экологическую инициативу — участники сдавали пластиковые бутылки и упаковки от мячей, а взамен получали брелоки из переработанного пластика.

Партнерами мероприятия стали Re-Feel, Zero Point, Health Buddy, Fahrenheit, Aquaherb и Padel People.

«Каждый из наших клубов имеет свою концепцию. Для нас важно не только создавать пространства премиального уровня, но и делать это со вкусом. Открывая падел-клуб в культурной столице России, мы хотели сделать это соответствующе для атмосферы Санкт-Петербурга, сохранив связь с историческим наследием локации», — прокомментировал Руслан Медведь, управляющий партнер PADEL+.

