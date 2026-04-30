FanDuel стал беттинг-партнером «Формулы-1»
«Формула-1» объявила о начале партнерстве с FanDuel.
Букмекерская компания получила статус официального беттинг-оператора чемпионата.
Это первое соглашение «Формулы-1» с букмекерским оператором в США. В рамках сделки брендинг FanDuel будет внедрен в продукты «Формулы-1».
Срок контракта и финансовые условия сделки не разглашаются.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Ф-1
