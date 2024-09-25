В КХЛ играет новый король вбрасываний: его лучший сезон в карьере испортил секс-скандал

Приехал из «Нью-Джерси».

«Барыс» неудачно начал сезон: семь поражений в восьми матчах, увольнение главного тренера Дэвида Немировски. Особенно удивительно видеть такой коллапс после громких летних подписаний. В их числе был и бывший центр «Нью-Джерси» Майкл Маклауд . Кажется, это единственный хоккеист, которого никто не обвиняет в провале «Барыса».

В обычных обстоятельствах 26-летний Маклауд вряд ли доехал бы до КХЛ, но статус подсудимого и одного из участников секс-скандала (о той истории мы подробно писали здесь ) пока поставил крест на его североамериканской карьере. «Барыс» же совсем не смущает даже его возможный временный отъезд в Канаду в ноябре – все по тому же делу.

К хоккейным умениям Майкла претензий мало. Он набирает не так много очков (пока 2+1), но вклад не ограничивается только голами и передачами. Например, уже сейчас можно сказать, что по игре на вбрасываниях это лучший центр лиги.

Маклауд принес «Барысу» единственную победу, а еще лидирует по всем показателям на точке

Одна из главных проблем начала сезона в «Барысе» – отсутствие сыгранных связок (причины этого мы отдельно разбирали здесь ) и, как следствие, чехарда звеньев. Это коснулось и Маклауда, к которому постоянно ставили разных партнеров. Например, он начинал сезон вместе с Жафяровым и Эллисоном, а потом с ним поиграли Панюков, Старченко, Савицкий, Бурдасов и Де Лео.

Стабильному набору очков – как командой, так и игроками – такая ситуация не способствует. Поэтому Маклауд с 2+1 в восьми матчах остается лучшим бомбардиром команды .

Первая шайба «Барыса» в сезоне была заброшена как раз с его участием. Маклауд грамотно отработал в борьбе и отобрал шайбу, начав голевую атаку. Пересмотрите ее полностью: лидеры «Барыса» играют в похожей манере в матчах с любыми соперниками. Даже в тех встречах, где команда в итоге проигрывает (получается, что почти во всех).

А еще именно Майкл Маклауд пока является автором единственного победного гола «Барыса». В овертайме матча с «Автомобилистом» (2:1 ОТ) он первым добил шайбу после выхода 1-в-0 от Романа Старченко.

Ярче всего Маклауд проявляет себя на точке. Пока он выдает мощнейший результат – 68,1% выигранных вбрасываний . Среди игроков со 100 и более вбрасываниями это с отрывом лучший показатель. Динамовец Эрик О’Делл отстает на 4,1% – даже он не помешал лидерству Маклауда, хотя последний матч у «Динамо» был именно с «Барысом». Но и там у Майкла 11/17 на точке (64,7%).

По количеству выигранных вбрасываний Маклауд тоже с запасом на первом месте.

В прошлом сезоне лучший процент был у Алекса Гальченюка (64,8% с 236 вбрасываний), а наибольшее количество побед на точке сделал Михаил Воробьев (749 с 1272 вбрасываний). Потенциально к концу сезона цифры Маклауда будут даже лучше.

Майкла отмечал и уже бывший главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски: «Кроме Маклауда, который старается, другие [легионеры] совсем не помогают».

Почему такой сильный центр вообще оказался в «Барысе» – одном из главных аутсайдеров сезона (этого, прошлого, позапрошлого)? Дело как раз в том самом секс-скандале. Высока вероятность, что Маклауду придется явиться в суд весной, во время плей-офф КХЛ. Если расклад не изменится, он отыграет в России максимум до завершения первого раунда. Похожая ситуация и у Диллона Дюбе из минского «Динамо».

Топ-клубы КХЛ такие сопутствующие факторы явно смущали. «Барысу» это не помешало – там само попадание в плей-офф станет событием.

Летом «Барыс» так объяснял подписание Маклауда: «Мы рады закрыть дефицитную позицию игроком такого уровня. Маклауд на протяжении последних четырех сезонов вполне успешно играл за «Нью-Джерси Дэвилс», принося пользу на обеих сторонах площадки. Причем он был в числе лидеров НХЛ по выигранным вбрасываниям».

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Маклауд проводил лучший сезон в карьере – но он был прерван обвинениями в сексуальном насилии

«Нью-Джерси» драфтовал Маклауда очень высоко – его взяли под 12-м номером в 2016 году. Уже тогда скауты отмечали, что Маклауд может вырасти в классного двустороннего форварда. В «Миссисоге» (CHL) он часто выходил в меньшинстве. Сильные стороны Майкла: вбрасывания, физическая мощь, катание и работоспособность.

Вот только во взрослом хоккее он начал медленно. Первые два сезона после выпуска из юниоров Маклауд почти полностью провел в АХЛ, играя за фарм-клуб «Девилс». Зато потом Майкл начал догонять: с сезона-2020/21 стал регулярным игроком основы «Нью-Джерси» и каждый год прогрессировал.

Сильнее всего развитие прослеживается все по тому же по проценту на точке – за несколько лет он прыгнул с 52% до 65% в последнем сезоне. Но и очков Майкл набирал все больше: в регулярке-2023/24 у него 10 шайб за 45 матчей. Столько же в сумме он забросил за два предыдущих сезона.

Казалось, для «Нью-Джерси» в этом случае все складывалось идеально: звездных мастеровитых нападающих в команде и так достаточно, а тут еще и прибавляет идеальный центр для нижних звеньев. При этом в последний год Маклауд показал, что может играть и не только в боттоме: во время травм Джека Хьюза и Нико Хишира его поднимали в топ-6.

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Та классная регулярка Маклауда закончилась предъявлением официальных обвинений в сексуальном насилии и добровольной сдачей полиции Онтарио. Так и прервалась карьера в НХЛ: пока его брат Райан играл в составе «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли, Майкл искал варианты вне Северной Америки. Вот и оказался в «Барысе»: игрок всю вину отрицает, а клуб его версию поддерживает.

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Фото: ХК «Барыс»