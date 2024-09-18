«Динамо» опять (!) забыло выпустить игрока со скамейки – теперь во время голевой атаки ЦСКА

Вторая ошибка за шесть матчей.

«Динамо» в гостях проиграло ЦСКА (1:3). Все заброшенные шайбы в матче случились только при численном преимуществе – настолько плотной была борьба.

За две минуты до финальной сирены ЦСКА вроде бы забил первый гол в равных составах. В протоколе шайба Владислава Каменева действительно значится в формате 5 на 5. Только фактически все вышло немного по-другому. Заметили?

Спойлер: внимательно следите за количеством игроков «Динамо» при развитии голевой атаки.

Разбираем эпизод на детали:

● Обе команды в равных составах находятся в зоне «Динамо». После борьбы за воротами игрок ЦСКА отбрасывает шайбу. Она выходит в среднюю зону.

● Некоторые игроки «Динамо» едут на смену. В сторону скамейки направились трое, но, кажется, добрались до нее лишь два хоккеиста.

● Шайба вместе с парой игроков ЦСКА в это время уже находится возле ворот Ивана Просветова, откуда команда Воробьева готовит новую атаку.

● Кадры, транслирующие скамейки обеих команд, отчетливо показывают: у ЦСКА начинается та самая атака, а на льду находятся всего четыре игрока «Динамо».

Это хорошо заметно здесь:

● Напоминаем: никакого удаления у команды Кудашова не было. Пятый игрок просто не вышел во время смены. «Динамо» играло с четырьмя хоккеистами несколько секунд – игроки ЦСКА за это время успели обменяться передачами и пройти всю среднюю зону.

● На входе в зону «Динамо» хоккеисты все-таки замечают отсутствие пятого полевого. Несколько секунд скамейка «Динамо» находится в замешательстве, после чего Эрик О’Делл все-таки выбегает в сторону ворот Хантера Миски.

Прямо перед броском Каменева в камеру попали уже пять игроков «Динамо».

И с другого ракурса:

● Слишком поздно. Времени оставалось совсем мало, чтобы хоть как-то помешать атаке ЦСКА. Владислав Каменев подхватывает пас от Ивана Дроздова и забивает «Динамо» без каких-либо помех. Атака ЦСКА действительно развивалась с преимуществом.

Этот момент привлек бы намного меньше внимания, если бы не похожая ошибка от «Динамо» в первом матче сезона с «Куньлунем» (1:3). Примечательно, что события той игры развивались по похожему сценарию: «Динамо» забросило первым, растеряло преимущество по ходу встречи и сотворило подобное на последних минутах.

Тогда Хантер Миска покинул ворота, чтобы поменяться на шестого полевого игрока. Тот так и не появился (вообще!) – «Куньлунь» забивал в пустые ворота при равных составах. Как и с ЦСКА, «Динамо» лишилось любой возможности перевести игру в овертайм. Хотя оба раза команда играла с ближней скамейкой и имела время, чтобы как-то помешать сопернику.

Вратарь «Динамо» вроде бы поменялся на шестого полевого. А тот так и не вышел!

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов никак не может объяснить вторую подобную заминку на смене звеньев. Во время ответа на вопрос об этом моменте он отчетливо проговорил : «Да-да, четыре человека было» . Потом добавил: «Я только сам после матча это увидел. Я объявляю о том, кто выходит следующим, где-то за минуту. Не знаю, как такое получилось».

В прошлой регулярке команда Кудашова финишировала лучшей в лиге и забрала Кубок Континента. После шести матчей этого сезона «Динамо» находится на предпоследнем месте Запада (две победы, четыре поражения).

Такие моменты радости совсем не добавляют, хотя «Динамо» уже прогрессирует. В прошлый раз игрок не вышел совсем, а сейчас исправить ситуацию хотя бы попытались. Может, больше этого не произойдет?

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Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев