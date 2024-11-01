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  • Салливан после 2:1 с «Анахаймом»: «Не отказываемся от нашего пути к успеху. «Питтсбург» не ставит нападение под угрозу, играя более расчетливо»
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Салливан после 2:1 с «Анахаймом»: «Не отказываемся от нашего пути к успеху. «Питтсбург» не ставит нападение под угрозу, играя более расчетливо»

Майк Салливан высказался о победе «Питтсбурга» над «Анахаймом».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвинс» выиграли в овертайме со счетом 2:1, прервав серию из шести поражений подряд. Команда набрала 8 очков в 12 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции.

«Это была одна из самых цельных наших игр. Мы контролировали территорию, играли более вертикально.

«Питтсбург» не ставит под угрозу нападение, играя более расчетливо. Это тот разговор, который мы ведем с командой.

Не собираемся отказываться от нашего пути к успеху. Именно эту мысль мы проповедуем команде. Многие ребята сегодня вошли в игру и провели ее очень хорошо», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Тренер «Анахайма» про 1:2 с «Питтсбургом»: «Они были чертовски хороши. Их разругали за поражения и игру в защите, но нам просто повезло дотянуть до овертайма»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoАнахайм
logoНХЛ
logoМайк Салливан
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