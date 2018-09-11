Президент «Локомотива» о повышении потолка зарплат КХЛ: «Это вызывает крайнее недоумение»

Президент высказался о возможном повышении потолка зарплат .

– Вызывает крайнее недоумение повторное внесение на обсуждение совета директоров КХЛ вопроса о введении жесткого потолка зарплат в размере 900 миллионов рублей.

Решение принято и закреплено соответствующими документами лиги.

В этой связи вспоминается история 25-летней давности, когда руководители отечественных хоккейных клубов собрались на совещание, проголосовали по важному вопросу, а вечером на совместном ужине выпили по рюмке, переголосовали и приняли абсолютно противоположное решение. История абсурда может повториться?

– Насколько важно решение о жестком потолке зарплат?

– На мой взгляд, это очень правильный, хотя и запоздалый шаг, который не решит все накопившиеся проблемы, но дает надежду на реформирование лиги в соответствии с правильными принципами, – заявил Яковлев.

В настоящий момент жесткий потолок на следующий сезон установлен на уровне 900 миллионов рублей, но представители некоторых клубов хотят поднять его до 1,3 миллиарда рублей.

КХЛ не нужно увеличивать потолок. Сейчас это нелепо даже обсуждать

Большинство членов совета директоров КХЛ против повышения потолка зарплат