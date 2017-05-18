«Спартак» получил кубок, «Монако» стал чемпионом, «Реал» оторвался от «Барселоны» и другие новости дня

1. «Спартак» получил кубок за победу в чемпионате и отпраздновал вместе с болельщиками: тысячи людей выбежали на поле. Приятный бонус – рекорд чемпионата России по числу домашних побед.

Фаворит в борьбе за выход в ЛЧ – ЦСКА, а в борьбе за выход в ЛЕ – «Ростов».

2. «Ювентус» в 12-й раз выиграл Кубок Италии, победив в финале «Лацио» (2:0).

3. «Монако» стал чемпионом Франции, прервав 4-летнюю серию «ПСЖ».

4. «Реал» оторвался от «Барселоны» на 3 очка за тур до конца чемпионата.

5. Германия назвала состав на Кубок конфедераций – вам он не понравится.

6. В Китае расследуют обвинения Халка в нападении на тренера команды соперника и «ненависти к китайскому народу». Серьезно.

7. «Оттава» победила «Питтсбург» (5:1) и вышла вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли.

8. «Кливленд» победил «Бостон» и несется в финал НБА.

9. Дирк Кюйт завершил карьеру после чемпионского хет-трика. В Голландии и Ливерпуле загрустили.

10. На «Крестовском» в 2,5 раза превышен уровень аммиака. Попахивает увеличением стоимости.

11. Мэр Новокузнецка назвал возможное исключение «Кузни» из КХЛ плевком в лицо российского хоккея.

Цитата дня: «Такое впечатление, что Мутко дал знак против «Зенита» после игры со «Спартаком». Мирча Луческу долго рассказывал про беды «Зенита», а после вопроса Романа Муна ушел с пресс-конференции.