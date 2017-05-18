НБА. Финал Востока. 70 очков Джеймса и Лава помогли «Кливленду» открыть счет в серии с «Бостоном»
В среду, 17 мая, в рамках первого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» в гостях обыграл «Бостон» со счетом 117:104. Лучшими игроками встречи стали ЛеБрон Джеймс и Кевин Лав, которые набрали 38 и 32 очка соответственно.
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Первый матч
- Дата проведения
- 18 мая, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Брэдли (21), Краудер (21 + 8 подборов), Томас (17 + 10 передач), Хорфорд (11 + 8 подборов + 6 передач), Джонсон (0) – старт; Грин (11), Браун (10 + 9 подборов), Смарт (6), Зеллер (3), Розир (2), Олиник (2), Янг (0).
«Кливленд» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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