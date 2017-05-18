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    НБА. Финал Востока. 70 очков Джеймса и Лава помогли «Кливленду» открыть счет в серии с «Бостоном»

    Теги результаты Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф

    В среду, 17 мая, в рамках первого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» в гостях обыграл «Бостон» со счетом 117:104. Лучшими игроками встречи стали ЛеБрон Джеймс и Кевин Лав, которые набрали 38 и 32 очка соответственно.

    НБА

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции

    Первый матч

    Бостон – Кливленд 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)
    Дата проведения
    18 мая, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Брэдли (21), Краудер (21 + 8 подборов), Томас (17 + 10 передач), Хорфорд (11 + 8 подборов + 6 передач), Джонсон (0) – старт; Грин (11), Браун (10 + 9 подборов), Смарт (6), Зеллер (3), Розир (2), Олиник (2), Янг (0).
    Кливленд
    Джеймс (38 + 9 подборов + 7 передач), Лав (32 + 12 подборов), Томпсон (20 + 9 подборов), Ирвинг (11 + 6 передач), Джей Ар Смит (2) – старт; Шамперт (3), Корвер (3), Уильямс (3), Фрай (3), Уильямс (2), Джонс (0), Джефферсон (0).

    «Кливленд» ведет в серии – 1-0.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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