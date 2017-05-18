В среду, 17 мая, в рамках первого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» в гостях обыграл «Бостон» со счетом 117:104. Лучшими игроками встречи стали ЛеБрон Джеймс и Кевин Лав, которые набрали 38 и 32 очка соответственно.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Первый матч

«Кливленд» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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