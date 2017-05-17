Луческу покинул пресс-конференцию после вопроса Романа Муна про Кокорина

Главный тренер Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию после матча с (1:0).

Корреспондент Sports.ru Роман Мун задал Луческу вопрос: «Оцените сезон , вы довольны его профессионализмом?».

После этого Луческу встал и покинул зал для пресс-конференции, сказав: «Глупые люди» (stupid people – прим. Sports.ru). До вопроса про Кокорина Луческу произнес длинный монолог о проблемах «Зенита» в этом сезоне.

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