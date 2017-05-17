Луческу покинул пресс-конференцию после вопроса Романа Муна про Кокорина
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу досрочно покинул пресс-конференцию после матча с «Краснодаром» (1:0).
Корреспондент Sports.ru Роман Мун задал Луческу вопрос: «Оцените сезон Кокорина, вы довольны его профессионализмом?».
После этого Луческу встал и покинул зал для пресс-конференции, сказав: «Глупые люди» (stupid people – прим. Sports.ru). До вопроса про Кокорина Луческу произнес длинный монолог о проблемах «Зенита» в этом сезоне.
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