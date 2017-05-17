Финал Кубка Италии. «Ювентус» против «Лацио»
Сегодня состоится финал Кубка Италии-2016/17: «Ювентус» сыграет с «Лацио» на римском «Стадио Олимпико».
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Дата проведения
- 17 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
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Ювентус –
Нето, Алекс Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Маркизио, Ринкон, Бардзальи, Манджукич, Игуаин, Дибала.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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