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    Финал Кубка Италии. «Ювентус» против «Лацио»

    Теги Лацио Ювентус серия А Италия Кубок Италии результаты

    Сегодня состоится финал Кубка Италии-2016/17: «Ювентус» сыграет с «Лацио» на римском «Стадио Олимпико». 

    Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ювентус – Лацио
    Дата проведения
    17 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЮвентусНето, Алекс Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Маркизио, Ринкон, Бардзальи, Манджукич, Игуаин, Дибала.
    ЛациоСтракоша, Баштуш, де Врей, Уоллес, Баста, Милинкович-Савич, Лулич, Пароло, Биглия, Кейта, Иммобиле.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Кубка Италии

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