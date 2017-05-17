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    Для выхода в ЛЧ «Зенит» должен обыграть «Локомотив» и ждать, что ЦСКА потеряет очки с «Анжи»

    Теги ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия

    «Зенит» выйдет в Лигу чемпионов только в случае победы над «Локомотивом», при этом ЦСКА должен потерять очки в матче с «Анжи».

    После 29 туров премьер-лиги у питерцев 58 очков, а у армейцев – 59.

    Если «Зенит» проиграет «Локомотиву», то так и останется на третьем месте независимо от результата ЦСКА.

    Если «Зенит» сыграет с «Локомотивом» вничью, то также останется на третьем месте даже в случае поражения армейцев, так как команды будут иметь одинаковое количество побед в чемпионате России, но у ЦСКА преимущество в личных встречах. Оба матча завершились вничью – 0:0 и 1:1, но у ЦСКА есть гол на выезде, который дает ему преимущество согласно пункту 17.3 регламента РФПЛ.

    В случае победы «Зенита» над «Локомотивом» питерцев для попадания в Лигу чемпионов устроит любая потеря очков ЦСКА.

    Таблица премьер-лиги

     

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