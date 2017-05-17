Германия назвала состав на Кубок конфедераций – без Нойера, Мюллера, Озила и других звезд
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России.
На групповом этапе Германия сыграет с Австралией, Камеруном и Чили.
Вратари: Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп;
Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Йозуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;
Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.
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