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    Германия назвала состав на Кубок конфедераций – без Нойера, Мюллера, Озила и других звезд

    Теги Йоахим Лев сборная Германии Ларс Штиндль Себастьян Руди Кубок конфедераций Сандро Вагнер Шкодран Мустафи Марк-Андре тер Стеген Кевин Трапп Марвин Платтенхардт Бернд Лено Диего Демме Юлиан Дракслер Эмре Джан Антонио Рюдигер Леон Горетцка Маттиас Гинтер Йонас Хектор Амин Юнес Никлас Зюле Керем Демирбай Тимо Вернер Бенджамин Хенрихс Лерой Сане Юлиан Брандт Йозуа Киммих

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России. 

    На групповом этапе Германия сыграет с Австралией, Камеруном и Чили. 

    Вратари: Бернд Лено, Марк-Андре тер Стеген, Кевин Трапп;

    Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Йозуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле;

    Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горетцка, Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.

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