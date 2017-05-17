Германия назвала состав на Кубок конфедераций – без Нойера, Мюллера, Озила и других звезд

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев назвал состав на конфедераций-2017, который пройдет в России.

На групповом этапе Германия сыграет с Австралией, Камеруном и Чили.

Вратари: Бернд Лено, Марк-Андре тер , Кевин Трапп;

Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, , Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, ;

Полузащитники и нападающие: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, , Леон Горетцка, Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.