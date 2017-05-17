Кюйт объявил о завершении карьеры

Нападающий «Фейеноорда» завершил карьеру.

36-летний форвард объявил о своем решении спустя три дня после чемпионского матча против «Хераклеса», в котором он оформил хет-трик и помог команде из Роттердама завоевать чемпионский титул впервые за 18 лет.

Голландец останется в и получит должность в структуре клуба.

За свою карьеру Кюйт также поиграл за «Утрехт», и «Фенербахче». С английской командой он выиграл в 2012 году Кубок лиги, а в Турции стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка.

В 2010 году в составе голландской сборной он дошел до финала чемпионата мира, где «оранжевые» уступили Испании.

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