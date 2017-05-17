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    «Ростов» обогнал «Краснодар» в борьбе за Лигу Европы – ему достаточно набрать 1 очко

    Теги Крылья Советов Ростов Премьер-лига Россия Лига Европы Терек Оренбург Краснодар

    «Ростов» обыграл «Анжи» в матче 29-го тура чемпионата России (2:1) и поднялся на четвертое место в таблице, обойдя «Краснодар».

    Донская команда за тур до конца опережает «Краснодар» на два очка и гарантирует себе участие в Лиге Европы (с четвертого места), если не проиграет в заключительном матче с «Оренбургом».

    В случае равенства очков выше в таблице будет «Ростов», так как он выиграл больше матчей.

    Шансы подняться на четвертое место также остаются у «Терека», который идет на 6-й позиции и отстает от «Краснодара» на одно очко и от «Ростова» – на 3.

    Если «Ростов» и «Краснодар» проиграют в последнем туре, а «Терек» победит «Крылья Советов», то именно грозненцы займут четвертое место.

    Таблица премьер-лиги

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