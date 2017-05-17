«Ростов» обогнал «Краснодар» в борьбе за Лигу Европы – ему достаточно набрать 1 очко

«Ростов» обыграл «Анжи» в матче 29-го тура чемпионата России (2:1) и поднялся на четвертое место в таблице, обойдя .

Донская команда за тур до конца опережает «Краснодар» на два очка и гарантирует себе участие в (с четвертого места), если не проиграет в заключительном матче с .

В случае равенства очков выше в таблице будет «Ростов», так как он выиграл больше матчей.

Шансы подняться на четвертое место также остаются у , который идет на 6-й позиции и отстает от «Краснодара» на одно очко и от «Ростова» – на 3.

Если «Ростов» и «Краснодар» проиграют в последнем туре, а «Терек» победит , то именно грозненцы займут четвертое место.

Таблица премьер-лиги