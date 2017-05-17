Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил с заявлением относительно информации об исключении «Кузни» из .

«Я с возмущением читаю новости о том, что новокузнецкий должен покинуть состав . Мне непонятна позиция функционеров Лиги, которые таким решением могут перечеркнуть 67-летнюю историю новокузнецкого хоккея.

Если это действительно так, то это плевок не только в многотысячную армию болельщиков , но и в весь российский хоккей. Своим решением вы просто хороните спорт в городе, который является базовым для российского хоккея.

Я напоминаю руководству КХЛ, что сегодня честь Родины на чемпионате мира по хоккею защищают игроки сборной, воспитанные новокузнецкой хоккейной школой, наши хоккеисты играют за лучшие клубы мира.

Я обращаюсь к новокузнечанам, ко всем любителям хоккея в стране подняться всем миром против решения Лиги. Вместе мы можем изменить судьбу новокузнецкого хоккея! Так же оценивают ситуацию и новокузнечане. В соцсетях уже появились обращения к руководству КХЛ, руководству страны сохранить «Металлург» в составе Лиги.

Дорогие друзья, если Вы разделяете эту позицию, то публикуйте на своих страницах Вконтакте и других соцсетях своё мнение с хэштегами #кузняэтокхл и #кузняживи», – говорится в обращении Кузнецова.