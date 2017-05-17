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    Мэр Новокузнецка: «Исключение «Кузни» из КХЛ – плевок в лицо российского хоккея»

    Теги Металлург Нк КХЛ Сергей Кузнецов

    Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил с заявлением относительно информации об исключении «Кузни» из КХЛ.

    «Я с возмущением читаю новости о том, что новокузнецкий «Металлург» должен покинуть состав КХЛ. Мне непонятна позиция функционеров Лиги, которые таким решением могут перечеркнуть 67-летнюю историю новокузнецкого хоккея.

    Если это действительно так, то это плевок не только в многотысячную армию болельщиков «Металлурга», но и в весь российский хоккей. Своим решением вы просто хороните спорт в городе, который является базовым для российского хоккея.

    Я напоминаю руководству КХЛ, что сегодня честь Родины на чемпионате мира по хоккею защищают игроки сборной, воспитанные новокузнецкой хоккейной школой, наши хоккеисты играют за лучшие клубы мира.

    Я обращаюсь к новокузнечанам, ко всем любителям хоккея в стране подняться всем миром против решения Лиги. Вместе мы можем изменить судьбу новокузнецкого хоккея! Так же оценивают ситуацию и новокузнечане. В соцсетях уже появились обращения к руководству КХЛ, руководству страны сохранить «Металлург» в составе Лиги.

    Дорогие друзья, если Вы разделяете эту позицию, то публикуйте на своих страницах Вконтакте и других соцсетях своё мнение с хэштегами #кузняэтокхл и #кузняживи», – говорится в обращении Кузнецова.

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