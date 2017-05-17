Главный тренер Мирча Луческу подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России против (1:0), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

- Что с ? Поедет в сборную?

– Сложно сейчас оценить. Раз не мог играть, то однозначно серьезно. Завтра утром будем знать. Это колено

- Это последняя пресс-конференция. Расскажите, чем вы удовлетворены в “Зените” и чем нет.

– Я бы хотел сказать другое. Еще одна очень важная игра. Чемпионат не закончился. Я проведу последнюю игру, потом, если нужно, встречусь с вами и все скажу. Кажется, что давление медиа было с самого начала очень большое. Это я могу отметить сразу.

За последние 20 лет это первый раз, когда моя команда, возможно, займет третье место. Я расстроен сильнее всех из всех присутствующих. Наверное, слишком большое было давление прессы Петербурга на наших игроков. Иногда нужно было не так жестко нас критиковать, возможно, даже хвалить. Хотя весь год работали в очень сложных условиях.

Все началось с потери 3 ведущих игроков – Гарай, Витцель, . Должна была быть вторая линия , которая должна были их заменить, но не все с этим справились. Мы сделали трансферы, чтобы иметь игроков. Но никто из них не стал лидером и чистым игроком основы. Мы играли лучше осенью, чем весной.

После домашней игры со у нас начались большие проблемы сами знаете какого характера. Думаю, были некорректные высказывания президента Федерации (Виталий Мутко, президент РФС – прим.) после той игры. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита». Наверное так же он не должен был вмешиваться в комментарии удаления .

Потом мы играли с «Амкаром», вы знаете, что там произошло. И также он мог не касаться удалений с , они все были по делу, это отметил сильный специалист Газзаев. Эти высказывания подействовали на психологию наших игроков, были явно против «Зенита». Наоборот я думаю, были моменты, когда судьи были против нас. Но местная пресса критиковала все равно только «Зенит».

Я пришел создать новую команду с новой игрой. Возможно, у нас было мало молодых игроков с энтузиазмом. Но повторю: во многих моментах команда была под негативными факторами, в том числе судейства. Хочу поблагодарить всех моих игроков. Они показали себя с хорошей стороны.

Но на сегодня Данни не тот, он должен набрать. Травмы Ломбертса, , Анюкова, Смольникова, Шатова мешали. К сожалению , Иванович еще не до конца понимает игру команды, не вышел на уровень, который мы ждем. Этот трансфер нужно было делать летом, когда мы бы подготовили его. Еще есть шансы, но если бы не та игра с на безобразном поле, сегодня может мы бы радовались участию в ЛЧ.

Я не всегда принимал правильные решения по составу, негативные результаты и на моей совести. Если брать во внимание все перечисленные проблемы, мы набрали примерно столько же очков, сколько в том году, забили больше всех. Самая большая боль – гол на 93-й минуте», – сказал Луческу.

Позже румынский специалист покинул пресс-конференцию после вопроса Романа Муна про нападающего Александра Кокорина