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    «Спартак» установил рекорд чемпионата России по домашним победам

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Терек Открытие Арена

    «Спартак» обыграл «Терек» в заключительном домашнем матче чемпионата России-2016/17.

    Для московского клуба эта победа стала 14-й на «Открытие Арене» в 15 матчах. Таким образом, «Спартак» установил рекорд чемпионатов России по домашним победам.

    Красно-белые побили свой собственный рекорд по домашним победам при 30 турах, установленный в 1994 году. Аналогичного результата добивался ЦСКА в сезоне-2013/14.

    Единственный матч, в котором «Спартак» потерял очки дома – поражение от «Уфы».

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