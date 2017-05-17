«Спартак» установил рекорд чемпионата России по домашним победам
«Спартак» обыграл «Терек» в заключительном домашнем матче чемпионата России-2016/17.
Для московского клуба эта победа стала 14-й на «Открытие Арене» в 15 матчах. Таким образом, «Спартак» установил рекорд чемпионатов России по домашним победам.
Красно-белые побили свой собственный рекорд по домашним победам при 30 турах, установленный в 1994 году. Аналогичного результата добивался ЦСКА в сезоне-2013/14.
Единственный матч, в котором «Спартак» потерял очки дома – поражение от «Уфы».
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