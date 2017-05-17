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    На «Крестовском» в 2,5 раза превышен уровень аммиака

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Крестовский

    Специалисты Роспотребнадзора измерили уровень содержания аммиака в воздухе на стадионе «Крестовский» и выяснили, что он превышен в 2,5 раза.

    Это стало одной из причин переноса матча «Зенита» с «Краснодаром» на «Петровский».

    «Уровень аммиака превышен, это понятно, если помещения стоят глухими, без вентиляции. А рабочие справляют нужду по углам — это проблема всех больших строек», – сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

    Когда вентиляционные системы заработают, руководство «Зенит-Арены» будет готово вновь пустить специалистов Роспотребнадзора на стадион для проведения замеров.

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