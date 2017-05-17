На «Крестовском» в 2,5 раза превышен уровень аммиака

Специалисты Роспотребнадзора измерили уровень содержания аммиака в воздухе на стадионе «Крестовский» и выяснили, что он превышен в 2,5 раза.

Это стало одной из причин переноса матча «Зенита» с «Краснодаром» на «Петровский».

«Уровень аммиака превышен, это понятно, если помещения стоят глухими, без вентиляции. А рабочие справляют нужду по углам — это проблема всех больших строек», – сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

Когда вентиляционные системы заработают, руководство «Зенит-Арены» будет готово вновь пустить специалистов Роспотребнадзора на стадион для проведения замеров.