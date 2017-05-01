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    Плэтт переподписал контракт с ЦСКА

    Теги ЦСКА Джефф Плэтт КХЛ

    Форвард Джефф Плэтт переподписал контракт с ЦСКА.

    Нападающий является гражданином Канады и Беларуси. Ранее был расторгнут контракт, который хоккеист оформил на белорусский паспорт.

    «Плэтт подписал контракт как гражданин Канады. Это его личное желание», – заявили в пресс-службе ЦСКА.

    В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провел 18 матчей и набрал 7 (6+1) очков. На счету хоккеиста 10 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 4 (3+1) очка.

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