Платежная система «Мир» представила карту для гандбольных фанатов

Перед стартом нового сезона банк «Центр-инвест» совместно с платежной системой «Мир» представил эксклюзивную «Карту болельщика» специально для фанатов гандбольного клуба «Ростов-Дон». Оформить ее можно с 27 августа 2020 года на сайте банка.

«Карта болельщика» выпускается на базе платежной системы «Мир» и объединяет в себе достоинства современного финансового инструмента и программу лояльности от лучшей команды России по гандболу.

Преимущества «Карты болельщика» клуба «Ростов-Дон»:

– бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты;

– начисление 3% на любой остаток на карте;

– приоритет на покупку билетов на матчи на сайте клуба «Ростов-Дон»;

– уникальная программа лояльности от клуба, банка и партнеров, а также доступ к выгодным предложениям платежной системы «Мир».

Для «Карты болельщика» разработана программа лояльности, включающая кэшбэк, бонусы и скидки, которые можно получить, совершая ежедневные финансовые транзакции по карте. Старт программы лояльности запланирован на 1 октября 2020 года.

Специально для держателей «Карт болельщика» будет запущена бонусная система, которая позволит встречаться с любимой командой перед играми, посещать закрытые мероприятия клуба (тренировки, экскурсии на клубную базу и др.), получать эксклюзивные сувениры с символикой клуба, автографы игроков или билет на трибуну для специальных гостей.

Заполняйте простую форму заявки на сайте и присоединяйтесь к команде победителей уже сегодня!