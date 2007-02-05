Тренер женской сборной России Трефилов перенесет операцию из-за проблем с сердцем

Главный тренер женской сборной России по гандболу перенесет операцию из-за проблем с сердцем.

Трефилову стало плохо перед матчем Кубка ЕГФ 3 февраля. Обследование выявило у тренера проблемы с сердцем.

«Он давно жаловался на здоровье, тем более что такой образ жизни – сплошные нервы. Человек всегда заботится обо всех, кто вокруг, договаривается о девчонках с врачами, а для себя – никогда.

Сейчас он госпитализирован, проблемы достаточно серьезные, но он находится под контролем врачей. В ближайшее время завершится консилиум врачей и будет назначена операция», – рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Под руководством Трефилова женская сборная России выиграла Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Трефилов и его команда были в шаге от большой победы на Евро. Проиграли...