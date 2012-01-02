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    Евгений Трефилов: «Я родился на хуторе и в жизни не особо толерантен. Я человек старых традиций»

    Теги сборная России жен Евгений Трефилов светская хроника Гандбол

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о своих принципах. 

    – Что вы не готовы простить людям в обычной жизни и что – вашим подопечным?

    – Предательство в обоих случаях. Подопечным – ложь и лицемерие.

    Уходы учеников от меня к другим тренерам прощаю со временем. Правда, если помните из анекдота, ложечки нашлись, а осадок остается. Но я только с виду злой, а так все равно прощаю.

    – Готовы ли вы как тренер и чисто по-человечески признавать свои ошибки?

    – 50 на 50. Как тренер готов признать, но только если мне это докажут. В тренерской работе ведь бывает так, что приходит молодой специалист и начинает предрекать будущее игрокам. Таких я считаю болтунами, потому что человек развивается всю жизнь. Но как мужчина я больше человек старых традиций.

    Иногда издеваюсь над девчонками, говорю: «Вы знаете, как раньше назывался гражданский брак?» А они меня называют древним человеком.

    Но раньше было ровнее, проще и справедливее. Тем более я родился на хуторе, где все друг друга знали, могли поправить, но было уважение к старшим. Так что в жизни я не особо толерантен.

    – Чем можно пожертвовать ради достижения результата?

    – Жалею о поступках, когда проявлял себя как русский скупердяй. А потом встречался с человеком и не мог смотреть ему в глаза.

    Потихоньку лучшие качества русского человека вышибаются. В ходе всей истории нашей страны от революций и войн до брежневского времени постепенно исчезали люди, которые высказывали свое мнение.

    Меня отчасти тоже так воспитали. Но я все равно стараюсь держать свое слово и отвечать за него.

    – Что стоит ценить в жизни больше всего?

    – Сам факт того, что ты живешь. Богом и родителям нам дано пребывание на этом свете, поэтому нужно прожить жизнь с пользой для себя и для общества, – рассказал Трефилов.

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