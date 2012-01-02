Евгений Трефилов: «Я родился на хуторе и в жизни не особо толерантен. Я человек старых традиций»

Главный тренер женской сборной России по гандболу рассказал о своих принципах.

– Что вы не готовы простить людям в обычной жизни и что – вашим подопечным?

– Предательство в обоих случаях. Подопечным – ложь и лицемерие.

Уходы учеников от меня к другим тренерам прощаю со временем. Правда, если помните из анекдота, ложечки нашлись, а осадок остается. Но я только с виду злой, а так все равно прощаю.

– Готовы ли вы как тренер и чисто по-человечески признавать свои ошибки?

– 50 на 50. Как тренер готов признать, но только если мне это докажут. В тренерской работе ведь бывает так, что приходит молодой специалист и начинает предрекать будущее игрокам. Таких я считаю болтунами, потому что человек развивается всю жизнь. Но как мужчина я больше человек старых традиций.

Иногда издеваюсь над девчонками, говорю: «Вы знаете, как раньше назывался гражданский брак?» А они меня называют древним человеком.

Но раньше было ровнее, проще и справедливее. Тем более я родился на хуторе, где все друг друга знали, могли поправить, но было уважение к старшим. Так что в жизни я не особо толерантен.

– Чем можно пожертвовать ради достижения результата?

– Жалею о поступках, когда проявлял себя как русский скупердяй. А потом встречался с человеком и не мог смотреть ему в глаза.

Потихоньку лучшие качества русского человека вышибаются. В ходе всей истории нашей страны от революций и войн до брежневского времени постепенно исчезали люди, которые высказывали свое мнение.

Меня отчасти тоже так воспитали. Но я все равно стараюсь держать свое слово и отвечать за него.

– Что стоит ценить в жизни больше всего?

– Сам факт того, что ты живешь. Богом и родителям нам дано пребывание на этом свете, поэтому нужно прожить жизнь с пользой для себя и для общества, – рассказал Трефилов.