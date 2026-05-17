«Челси» при Алонсо подпишет 3-4 игроков, в том числе центрального защитника

«Челси » при будущем тренере Хаби Алонсо подпишет 3-4 игроков. В частности, будет усилена позиция центрального защитника.

При этом испанец будет вовлечен в трансферы самым непосредственным образом – как в покупку, так и в продажу футболистов.

Как сообщает Sky Sports, в «Челси» Алонсо не будет привязан к схеме в три защитника, что он использовал в «Байере», где игрокам подходила именно такая расстановка. При новом тренере лондонцы будут использовать разные сочетания.