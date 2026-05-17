Чемпионат России. «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом, «Краснодар» разгромил «Оренбург», «Локо» уступил ЦСКА, «Спартак» сыграл 0:0 с «Махачкалой»

В Мир РПЛ прошли матчи заключительного, 30-го тура.
В заключительном, 30-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл в гостях «Ростов» (1:0) и стал чемпионом, «Краснодар» разгромил «Оренбург» (3:0) и выиграл серебряные медали, ЦСКА победил «Локомотив» (3:1), «Спартак» на выезде не забил с «Динамо» Махачкала (0:0), московское «Динамо» одолело «Балтику» (2:1).
Чемпионат России
30-й тур
Рубин
Ставер, Тесленко, Вуячич, Лобов, Безруков, Рожков, Сааведра, Ходжа, Кабутов, Сиве, Даку
Запасные: Кабутов, Даку, Грицаенко, Йочич, Безруков, Нигматуллин, Кузяев, Сааведра, Ходжа, Нижегородов, Моторин, Апшацев
Пари НН:
Медведев, Карич, Фаринья, Каккоев, Коледин, Калинский, Сарфо, Вешнер Тичич, Сефас, Олусегун, Бальбоа
Запасные: Кирш, Сефас, Кошкин, Генералов, Смелов, Александров, Майга, Ивлев, Сидоренко, Урванцев, Крашевский
Балтика
Любаков, Гассама, Андерсон, Варатынов, Бевеев, Беликов, Мурид, Ковалев, Титков, М. Петров, Ласерда
Запасные: Степанов, Беликов, Ковалев, Ласерда, Мурид, Обонин, Кукушкин, Ковач, Поспелов, И. Петров, Манелов, Гассама
Динамо:
Лунев, Скопинцев, Рикардо, Маричаль, Зайдензаль, Маринкин, Фомин, Артур, Окишор, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Тюкавин, Майсторович, Зайнутдинов, Нгамале, Фомин, Лещук, Ан. Миранчук, Окишор, Кутицкий
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Ленини, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Буркин, Диего Коста, Батчи, Корякин, Карпенко, Садчиков, Петров, Дж. Гонсалес, Дуглас, Кривцов, Гусейнов
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Поройков, Кейрос, Болотов, Рыбчинский, Голыбин, Томпсон, Гузина
Запасные: Савельев, Эль Махрауи, Кантеро, Кейрос, Болотов, Голыбин, Иващенко, Рыбчинский, Гузина, Рудаков, Ценов, Анциперов
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Ороз, Витюгов, Бабкин, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Песьяков, Витюгов, Рахманович, Кокарев, Евгеньев, Лепский, Рекена, Баняц, Сутормин, Марин, Джеффри, Ороз
Акрон:
Васютин, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Марадишвили, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Беншимол, Пестряков
Запасные: Джурасович, Джаковац, Эшковал, Дзюба, Р. Фернандес, Марадишвили, Тереховский, Гудиев, Кузьмин, Беншимол, Аревало
ЦСКА
Тороп, Матеус Рейс, Данилов, Лукин, Гайич, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Обляков, Воронов
Запасные: Воронов, Фиров, Матеус Рейс, Баровский, Козлов, Жоао Виктор, Пономарчук, Бесаев, Попович, Кармо, Обляков
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Руденко, Морозов, Сильянов, Ненахов, Пиняев, Карпукас, Пруцев, Батраков, Воробьев
Запасные: Пруцев, Воробьев, Лантратов, Щетинин, Тимофеев, Рамирес, Пиняев, Веселов, Фассон, Чевардин, Годяев, Руденко
Ростов
Ятимов, Сако, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Миронов, Комаров, Лангович, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Одоевский, Кучаев, Голенков, Мокроусов, Игнатов, Байрамян, Шанталий, Шамонин, Семенчук, Прохин, Жбанов, Роналдо
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Мантуан, Джон, Горшков, Мостовой, Кержаков, Латышонок, Адамов, Караваев, Кондаков, Алип, Вега, Ерохин
Жедсон Фернандеш Дмитриев
Динамо Махачкала
Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Глушков, Мубарик, Мрезиг, Миро, Агаларов
Запасные: Зинович, Миро, Шихалиев, Сердеров, Мрезиг, Хоссейннежад, Магомедов, Мубарик, Ашуров, Агаларов, Магомедов, Кагермазов
Спартак:
Максименко, Джику, Ву, Зобнин, Денисов, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Довбня, Угальде, Помазун, Самошников, Барко, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Массалыга, Заболотный, Денисов, Рябчук, Зорин
Сочи
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Васильев, Кравцов, Заика, Зиньковский, Коваленко, Федоров
Запасные: Аттийят-алла, Васильев, Федоров, Дюпин, Мециев, Заика, Барт, Коваленко, Силев, Корнеев, Зиньковский
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Кенжебек, Ибишев, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Конате
Запасные: Кенжебек, Самородов, Конате, Абдулкадыров, Заре, Царукян, Садулаев, Магомедов, Богосавац, Давлитгереев, Келиану
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ
Ростов - Зенит |Матч Страна|
Краснодар - Оренбург |Матч Премьер|
ЦСКА -Локомотив |Матч Футбол 1|
Динамо Мхч - Спартак |Матч Футбол 2|
Балтика - Динамо Мск|Матч Футбол 3|
Рубин - Пари НН |Матч Игра|
Крылья Советов - Акрон |Матч Арена|
Сочи - Ахмат (Матч Боец)
Всё игры доступны бесплатно на сайте Матч ТВ и Спортбоксе.
На основном канале будет перекличка встреч.
1) Выкупаете как можно больше билетов на Ростов-арену (любыми способами)
2) Переодеваетесь в Зенитовские футболки и атрибутику.
3) В случае неблагоприятного исхода, за несколько минут до финального свистка прорываете оцепление и выбегаете на поле.
4) На поле творите всякие непотребства (главное побольше хаоса)
5) Карась оперативно прерывает матч и звонит Мажичу.
6) Зениту присуждают технарь.
7) Краснодар чемпион.
8) Profit!
Установилась идеальная погода для игры в футбол, а мы заканчиваем. И теперь целых два месяца до середины июля мы не будем играть в футбол. Зато будем играть в декабре. Ну не извращение?
И не надо рассказывать про грядущий ЧМ. В прошлом году никаких ЧМ и ЧЕ не было, но мы также закончили в мае. И в следующем году ни ЧМ, ни ЧЕ не будет, но мы опять закончим играть в мае.
А почему огромное количество городов из ФНЛ не будут сейчас играть в самую прекрасную и тёплую погоду в футбол? В низших дивизионах никакой привязки к ЧМ нет. В Италии и Испании например, вторые дивизионы играют весь май и половину июня. А мы, северная страна прекращаем играть в середине мая...
Я надеюсь однажды в России закончат этот идиотизм и вернутся к весна-осень.
Кони красавцы, разобрали паровоз на гайки,
даже Сочи забил.
И только Спартачок облажался с аутсайдером.
А всего-то один("!) забей и ты в призах.