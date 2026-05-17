Чемпионат России. «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом, «Краснодар» разгромил «Оренбург», «Локо» уступил ЦСКА, «Спартак» сыграл 0:0 с «Махачкалой»

В Мир РПЛ прошли матчи заключительного, 30-го тура.

В заключительном, 30-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл в гостях «Ростов» (1:0) и стал чемпионом, «Краснодар» разгромил «Оренбург» (3:0) и выиграл серебряные медали, ЦСКА победил «Локомотив» (3:1), «Спартак» на выезде не забил с «Динамо» Махачкала (0:0), московское «Динамо» одолело «Балтику» (2:1).

Премьер-лига Россия (РПЛ). 30 тур
17 мая 15:00, Ак Барс Арена
Рубин
2 - 2
0.86xG2.6
Пари НН
Тесленко
90’
+5’
Сиве
90’
+4’
Безруков   Кузнецов
89’
Ходжа   Зотов
81’
Даку   Шабанхаджай
81’
Сааведра   Иванов
81’
Кабутов   Юкич
68’
65’
  Грулев
61’
  Грулев
56’
Сефас   Грулев
  Каккоев
47’
2тайм
Перерыв
37’
Сефас
  Безруков
15’
Рубин
Ставер, Тесленко, Вуячич, Лобов, Безруков, Рожков, Сааведра, Ходжа, Кабутов, Сиве, Даку
Запасные: Кабутов, Даку, Грицаенко, Йочич, Безруков, Нигматуллин, Кузяев, Сааведра, Ходжа, Нижегородов, Моторин, Апшацев
1тайм
Пари НН:
Медведев, Карич, Фаринья, Каккоев, Коледин, Калинский, Сарфо, Вешнер Тичич, Сефас, Олусегун, Бальбоа
Запасные: Кирш, Сефас, Кошкин, Генералов, Смелов, Александров, Майга, Ивлев, Сидоренко, Урванцев, Крашевский
17 мая 15:00, Ростех Арена
Балтика
1 - 2
1.31xG1.14
Динамо
90’
+2’
Маричаль
90’
+2’
Диас
86’
Тюкавин   Диас
86’
Фомин   Александров
Мендель
80’
78’
Маринкин
Гассама   Рядно
74’
71’
  Тюкавин
Ласерда   Оффор
67’
Беликов   Мендель
67’
64’
Окишор   Бабаев
Беликов
61’
58’
Нгамале   Гладышев
  Ласерда
55’
Йенне
50’
Ковалев   Чивич
46’
Мурид   Йенне
46’
2тайм
Перерыв
Мурид
27’
8’
  Артур
Балтика
Любаков, Гассама, Андерсон, Варатынов, Бевеев, Беликов, Мурид, Ковалев, Титков, М. Петров, Ласерда
Запасные: Степанов, Беликов, Ковалев, Ласерда, Мурид, Обонин, Кукушкин, Ковач, Поспелов, И. Петров, Манелов, Гассама
1тайм
Динамо:
Лунев, Скопинцев, Рикардо, Маричаль, Зайдензаль, Маринкин, Фомин, Артур, Окишор, Нгамале, Тюкавин
Запасные: Тюкавин, Майсторович, Зайнутдинов, Нгамале, Фомин, Лещук, Ан. Миранчук, Окишор, Кутицкий
17 мая 15:00, Ozon Арена
Краснодар
3 - 0
1.6xG0.79
Оренбург
  Сперцян
88’
Батчи   Кобнан Дэвид
84’
Диего Коста   Жубал
84’
Дж. Гонсалес   Пальцев
84’
84’
Болотов   Квеквескири
Кривцов   Боселли
77’
74’
Паласиос
69’
Кейрос   Куль
69’
Гузина   Жезус
Дуглас   Черников
64’
  Кордоба
63’
58’
Голыбин   Пуэбла
57’
Рыбчинский   Горелов
2тайм
Перерыв
40’
Томпсон
Кордоба
40’
  Ленини
36’
15’
Хотулев
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Ленини, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Буркин, Диего Коста, Батчи, Корякин, Карпенко, Садчиков, Петров, Дж. Гонсалес, Дуглас, Кривцов, Гусейнов
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Поройков, Кейрос, Болотов, Рыбчинский, Голыбин, Томпсон, Гузина
Запасные: Савельев, Эль Махрауи, Кантеро, Кейрос, Болотов, Голыбин, Иващенко, Рыбчинский, Гузина, Рудаков, Ценов, Анциперов
17 мая 15:00, Самара Арена
Крылья Советов
4 - 1
2.97xG1.58
Акрон
90’
Базилевский
85’
  Базилевский
Песьяков   Фролов
76’
Витюгов   Столбов
66’
66’
Марадишвили   Базилевский
61’
Р. Фернандес   Попенков
61’
Джурасович   Дмитриев
61’
Беншимол   Хосонов
Ороз   Гальдамес
57’
Баняц   Дани Фернандес
57’
Рахманович   Игнатенко
57’
Чернов
53’
46’
Джаковац   Бистрович
2тайм
Перерыв
Божин
45’
+1’
Рахманович
45’
+1’
45’
+1’
Беншимол
45’
+1’
Эшковал
  Рассказов
43’
  Витюгов
41’
  Витюгов
34’
  Рахманович
12’
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Ороз, Витюгов, Бабкин, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Песьяков, Витюгов, Рахманович, Кокарев, Евгеньев, Лепский, Рекена, Баняц, Сутормин, Марин, Джеффри, Ороз
1тайм
Акрон:
Васютин, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Марадишвили, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Беншимол, Пестряков
Запасные: Джурасович, Джаковац, Эшковал, Дзюба, Р. Фернандес, Марадишвили, Тереховский, Гудиев, Кузьмин, Беншимол, Аревало
17 мая 15:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
3 - 1
1.45xG0.99
Локомотив
Обляков   Бадмаев
90’
+5’
  Круговой
90’
+1’
86’
Воробьев   Мялковский
76’
Батраков
Козлов   Алвес
71’
70’
  Сильянов
Воронов   Бандикян
63’
Матеус Рейс   Мусаев
63’
61’
Пруцев   Вера
61’
Руденко   Салтыков
61’
Пиняев   Сарвели
  Ненахов
57’
2тайм
Перерыв
39’
Фассон   Ньямси
  Козлов
35’
ЦСКА
Тороп, Матеус Рейс, Данилов, Лукин, Гайич, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Обляков, Воронов
Запасные: Воронов, Фиров, Матеус Рейс, Баровский, Козлов, Жоао Виктор, Пономарчук, Бесаев, Попович, Кармо, Обляков
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Руденко, Морозов, Сильянов, Ненахов, Пиняев, Карпукас, Пруцев, Батраков, Воробьев
Запасные: Пруцев, Воробьев, Лантратов, Щетинин, Тимофеев, Рамирес, Пиняев, Веселов, Фассон, Чевардин, Годяев, Руденко
17 мая 15:00, Ростов Арена
Ростов
0 - 1
0.41xG1.24
Зенит
2тайм
Перерыв
14’
  Соболев
Миронов
13’
Мохеби
10’
Ростов
Ятимов, Сако, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Миронов, Комаров, Лангович, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Одоевский, Кучаев, Голенков, Мокроусов, Игнатов, Байрамян, Шанталий, Шамонин, Семенчук, Прохин, Жбанов, Роналдо
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Мантуан, Джон, Горшков, Мостовой, Кержаков, Латышонок, Адамов, Караваев, Кондаков, Алип, Вега, Ерохин
17 мая 15:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
0 - 0
0.36xG1.35
Спартак
90’
+6’
Ву
Карабашев
90’
+5’
Мубарик   Аларкон
89’
88’
Угальде   Мартинс Перейра
83’
Зобнин   Саусь
83’
Денисов   Гарсия
Глушков
82’
Агаларов   Сандрачук
80’
68’
Жедсон Фернандеш   Дмитриев
Мрезиг   Джабраилов
61’
Сундуков
60’
54’
Умяров
Миро   Мастури
46’
2тайм
Перерыв
Миро
45’
24’
Литвинов
Динамо Махачкала
Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Глушков, Мубарик, Мрезиг, Миро, Агаларов
Запасные: Зинович, Миро, Шихалиев, Сердеров, Мрезиг, Хоссейннежад, Магомедов, Мубарик, Ашуров, Агаларов, Магомедов, Кагермазов
1тайм
Спартак:
Максименко, Джику, Ву, Зобнин, Денисов, Умяров, Литвинов, Маркиньос, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Довбня, Угальде, Помазун, Самошников, Барко, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Массалыга, Заболотный, Денисов, Рябчук, Зорин
17 мая 15:00, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
1 - 1
Ахмат
90’
+1’
Самородов   Сидоров
90’
+1’
Богосавац   Уциев
Заика   Мелешин
88’
Коваленко   Игнатов
88’
  Крамарич
88’
85’
  Цаке
Васильев   Магаль
71’
Зиньковский   Ежов
71’
61’
Кенжебек   Гадио
46’
Конате   Мелкадзе
2тайм
Перерыв
Васильев
32’
Федоров   Крамарич
26’
13’
Садулаев   Хлусевич
Сочи
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Васильев, Кравцов, Заика, Зиньковский, Коваленко, Федоров
Запасные: Аттийят-алла, Васильев, Федоров, Дюпин, Мециев, Заика, Барт, Коваленко, Силев, Корнеев, Зиньковский
1тайм
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Кенжебек, Ибишев, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Конате
Запасные: Кенжебек, Самородов, Конате, Абдулкадыров, Заре, Царукян, Садулаев, Магомедов, Богосавац, Давлитгереев, Келиану
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?14242 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Кому надо - тому надо:
Ростов - Зенит |Матч Страна|
Краснодар - Оренбург |Матч Премьер|
ЦСКА -Локомотив |Матч Футбол 1|
Динамо Мхч - Спартак |Матч Футбол 2|
Балтика - Динамо Мск|Матч Футбол 3|
Рубин - Пари НН |Матч Игра|
Крылья Советов - Акрон |Матч Арена|
Сочи - Ахмат (Матч Боец)

Всё игры доступны бесплатно на сайте Матч ТВ и Спортбоксе.

На основном канале будет перекличка встреч.
Спасибо, Дима!
Игра Ахмата на Матч Боец. Традиция! 😊
Болельщики Краснодара, значит план следующий:
1) Выкупаете как можно больше билетов на Ростов-арену (любыми способами)
2) Переодеваетесь в Зенитовские футболки и атрибутику.
3) В случае неблагоприятного исхода, за несколько минут до финального свистка прорываете оцепление и выбегаете на поле.
4) На поле творите всякие непотребства (главное побольше хаоса)
5) Карась оперативно прерывает матч и звонит Мажичу.
6) Зениту присуждают технарь.
7) Краснодар чемпион.
8) Profit!
А вы правокатор Бобби! А может по чесноку определим чемпиона!
Комментарий скрыт
В чудо не верю, но все же вперед Ростов!
Рахимова слышать интересно, по делу все рассказывает, и тренер хороший. Мужик
Прекрасное зрелище: богатейший клуб России, гегемон с бразильцами, обороняется с шестью защитниками в составе против нищего Ростова, играющего вдесятером😁
Сам плююсь. Но объективно, Зенит набрал больше всех очков с топ-6
Ну, это как вы отбивались от Сочи и Пари всей командой, а Дзюбе придумывали фол на Акинфееве, когда Акрон сравнивал?
Никому не кажется странным, что зимний вид спорта хоккей ещё продолжается, а летний вид спорта футбол сегодня заканчивается?

Установилась идеальная погода для игры в футбол, а мы заканчиваем. И теперь целых два месяца до середины июля мы не будем играть в футбол. Зато будем играть в декабре. Ну не извращение?

И не надо рассказывать про грядущий ЧМ. В прошлом году никаких ЧМ и ЧЕ не было, но мы также закончили в мае. И в следующем году ни ЧМ, ни ЧЕ не будет, но мы опять закончим играть в мае.

А почему огромное количество городов из ФНЛ не будут сейчас играть в самую прекрасную и тёплую погоду в футбол? В низших дивизионах никакой привязки к ЧМ нет. В Италии и Испании например, вторые дивизионы играют весь май и половину июня. А мы, северная страна прекращаем играть в середине мая...

Я надеюсь однажды в России закончат этот идиотизм и вернутся к весна-осень.
Наверное вам не понять, что РПЛ это не дворовый футбол, а организация работающая по правилам УЕФА. А календарь УЕФА ориентируется и на еврокубки и на международные турниры. Не забывайте, что в рпл играет много игроков сборных.
И да, в календаре когда была весна-осень был абсолютно такой же перерыв, местами только поменяли начало и конец турнира.
Как болельщик Ростова, буду доволен и ничьей с Зенитом.
Сняться с турнира в последнем туре Спартаку вас устроит?)
Миронов просто идиот
Идиот или нет - удар был после того, мяч ушёл в аут.
Вот вы вдумайтесь в степень шизы. Игрока Зенита лупят кулаком в лицо в штрафной, Нагучев как мог пытался отмазаться, но не смог. Пеналь левый. Почему? Ну потому, Зенит же играет, такое не по понятиям. По понятиям как с Касересом.
При том что в этом сезоне за попадание пальчиком в лицо пенальти ставили) Конечно это пенальти и жёлтая, других вариантов нет, а смотрели долго, надеясь что мяч успел выйти за пределы поля. Не срослось)
Да. И это в обе стороны шиза. Болела Зенита так же считают любой пенальти, который дают в пользу Краснодара, или Спартака - левым. Ты ищешь логику у отбитого фанатья?)
Зенит с Чемпионством.
Кони красавцы, разобрали паровоз на гайки,
даже Сочи забил.
И только Спартачок облажался с аутсайдером.
А всего-то один("!) забей и ты в призах.
Кишка тонка!
даже Нижний вылетевший забил двушку, а эти скатали зеро, обломщики)
Пенальти и красная . Зенит рвется к чемпионству !!!!!
Сперцян в шорт-листе «Марселе». Клуб готовится к масштабной перестройке состава летом (Arménie Football)
5 минут назад
Семак о рекорде «Зенита» по чемпионствам в России: «Для меня не так важно. Важно, что вернули титул в Петербург, нашим болельщикам»
31 минуту назад
Арбелоа о Хейсене, Карвахале, Питарче и Фране: «Реал» всегда славился лучшими испанскими игроками»
сегодня, 06:27
«Зенит» – чемпион, «Спартак» без медалей, у «Ак Барса» и «Локо» 2-2, Алонсо возглавил «Челси», Синнер выиграл 6-й «Мастерс» подряд, реванш Конора и Холлоуэя и другие новости
сегодня, 06:10
«Люди говорят спасибо за счастливые моменты, и мне приятно, что я оставил в сердцах добрую память». Поговорили с легендой «Локо» Сычевым
сегодня, 06:00Спецпроект
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 05:11
Масалитин о 14 пенальти «Зенита» в сезоне РПЛ: «У команды, которая атакует, всегда больше шансов заработать 11-метровые или штрафные. Везет сильнейшим»
сегодня, 04:46
Арбелоа перед «Атлетиком»: «Заключительный матч, а также день прощаний для некоторых игроков «Реала»
сегодня, 03:22
Мусаев об упущенном чемпионстве «Краснодара»: «Зимой сорвалось несколько трансферов, хотели взять хороших футболистов. Было много травм»
сегодня, 02:59
Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Мы там, где должны быть, а следующий сезон будет еще лучше»
сегодня, 02:45
Галактионов о 3-м месте «Локо»: «Сделаем правильные шаги в комплектовании – возможен скачок еще выше»
19 минут назад
Черчесов о конкуренции в РПЛ: «Борьба как внизу, так и вверху таблицы нешуточная. Хорошо, что нет больших разрывов между командами»
51 минуту назад
Игдисамов о 9 россиянах в матче с «Локо»: «Это связано с тактическими соображениями. В ЦСКА не смотрят на паспорт»
сегодня, 06:43
Шаронов о «Динамо»: «Есть четкое понимание, что нужно делать, чтобы бороться за самые высокие места. Командный дух не менее важный момент, чем селекция»
сегодня, 06:05
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 05:48
Андрей Аршавин: «Зенит» видоизменится. Будет хорошее предложение на топовых игроков – согласится их отпустить, скорее всего»
сегодня, 05:36
«Ливерпуль» расстроен решением Алонсо возглавить «Челси». «Красные» хотели назначить Хаби еще после ухода Клоппа (The Telegraph)
сегодня, 05:23
Батраков о будущем в «Локо»: «Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится»
сегодня, 05:00
Вратарь «Лилля» Озер – лидер сезона Лиги 1 по сухим матчам (13). У Шевалье – 9, у Сафонова – 8
сегодня, 04:32
Игдисамов предпочел бы Кругового Бэйлу: «Даня – один из лидеров. Хорошо, когда игрок универсален и может закрывать несколько позиций»
сегодня, 04:14
