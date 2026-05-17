  • «Сити» взял Кубок Англии, Роналду снова проиграл в финале, Раузи побила Карано за 15 секунд, Медведев уступил Синнеру, Алонсо возглавит «Челси» и другие новости
«Сити» взял Кубок Англии, Роналду снова проиграл в финале, Раузи побила Карано за 15 секунд, Медведев уступил Синнеру, Алонсо возглавит «Челси» и другие новости

1. «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии благодаря голу пяткой Антуана Семеньо на 72-й минуте. Гвардиола выиграл 20-й трофей за 10 лет во главе «горожан» и 41-й в карьере, в Англии больше только у Фергюсона. «Сити» сохраняет шансы на внутренний требл.

2. На чемпионате мира по хоккею-2026 Канада разгромила Италию (6:0), Финляндия обыграла Венгрию (4:1), Швейцария победила Латвию (4:2), Словения выиграла у Чехии (3:2 ОТ), Великобритания проиграла Австрии (2:5).

3. «Аль-Наср» Криштиану Роналду уступил «Гамба Осака» (0:1) в финале азиатской Лиги чемпионов 2. Форвард проиграл 14-й турнир в саудовском клубе (победил только в одном товарищеском) и не пошел на награждение. Зато 41-летний португалец имеет хорошие перспективы стать наконец чемпионом Саудовской Аравии.

4. Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Риме, Каспер Рууд победил Лучано Дардери. Элина Свитолина обыграла Коко Гауфф в финале тысячника в Риме – украинка впервые с 2018 года выиграла турнир WTA 1000.

5. Кубок Стэнли. «Баффало» перевел серию с «Монреалем» в седьмой матч (3-3) за счет разгрома на выезде (8:3). «Канадиенс» не спас гол Демидова во 2-м матче подряд

6. Алонсо возглавит «Челси» и подпишет контракт на 4 года, объявить должны 17 мая. Должность Хаби будет называться «менеджер», а не «главный тренер», испанец получит больше полномочий, чем предшественники, будет участвовать в трансферах. «Реал» устно договорился с Моуринью, клуб выплатит «Бенфике» 3 млн евро отступных за тренера, а Марку Силва сменит Жозе во главе лиссабонцев.

7. В Грозном экс-боец АСА Джихад Юнусов облил соседку кофе и нанес ей несколько ударов, конфликт начался из-за камеры в подъезде. Бойца исключили из клуба «Ахмат».

8. В Бундеслиге прошел заключительный тур. «Бавария», «Боруссия», «Лейпциг» и «Штутгарт» сыграют в Лиге чемпионов, «Хоффенхайм» и «Байер» – в Лиге Европы, «Фрайбург» вышел в Лигу конференций, но попадет в ЛЧ, если выиграет ЛЕ. «Бавария» забила 122 гола за сезон в чемпионате Германии – это новый рекорд турнира и лучший показатель среди клубов топ-5 лиг с сезона-1947/48. Кейн снова стал лучшим бомбардиром и уверенно лидирует в гонке за «Золотую бутсу». Олисе – лучший игрок и ассистент турнира. Кобель – лучший вратарь с 15 сухими матчами.

9. В отношении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой открыли исполнительное производство по взысканию задолженности по кредиту в размере 7 187 рублей.

10. Форвард Роберт Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место». Полузащитник Тео Бонгонда бесплатно покидает «Спартак». Экс-защитник «Зенита», «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в 36 лет. Нойер вернется в сборную Германии на ЧМ-2026, 40-летний вратарь «Баварии» будет 1-м номером.

11. Дюплантис, Джексон, Расселл, Схилдер, Чех, дос Сантос одержали победы на 1-м этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае, Вархольм – 2-й, другие результаты.

12. На турнире MVP MMA Ронда Раузи победила Джину Карано болевым всего лишь за 15 секунд, Нейт Диаз проиграл Майку Перри техническим нокаутом, Фрэнсис Нганну нокаутировал Филипе Линса в первом раунде и другие результаты

В рамках UFC Fight Night 276 Арнольд Аллен победил Мелкизаэла Косту, Малкольм Уэллмейкер проиграл Хуану Диасу удушающим во втором раунде и другие результаты

13. В Лиге PARI прошел заключительный тур. «Родина» выиграла Первую лигу по футболу, опередив «Факел» по дополнительным показателям. «Черноморец» вылетел, «Уфа» осталась.

14. «Селтик» в 56-й раз стал чемпионом Шотландии и обошел «Рейнджерс» по титулам. «Хартс» лидировали перед последним утром, но уступили «Селтику» в очном матче и не смогли прервать 40-летнюю серию побед клубов из Глазго. Фанаты «кельтов» выбежали на поле до завершения игры, клубу может грозить снятие очков?

15. «Бенфика» Моуринью не попала в Лигу чемпионов, не проиграв ни одного матча в чемпионате Португалии – «Порту» и «Спортинг» сыграют в турнире. Список лучших игроков сезона – здесь.

16. Российские гребцы Коровашков, Штыль, Шаров и Арсенов выиграли золото в каноэ-четверке на Кубке мира в Германии.

Цитаты дня:

«Капризов – не игрок на 17 млн долларов. Для команды это неправильно, когда один получает 750 тысяч долларов, а другой – 17 млн». Мерли о форварде «Миннесоты»

Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»

Талалаев о критике: «Я не обращаю внимания на слова непрофессионалов, людей, не работавших в сфере тренерства и не достигавших там успехов, подлецов и трусов»

Татьяна Тарасова: «Без России ЧМ по хоккею не существует. Какая огромная подлость – лишать нас видов спорта, где мы входим в число лучших в мире. Негодяи»

Штангистка Кузьминова: «Многие говорят, что после тяжелой атлетики не родишь, что будешь как мужик. Это просто стереотипы»

«У Янника случился приступ тревоги». Пеннетта о состоянии Синнера в матче с Медведевым

зато Джина похудела, уже не зря всё было
Больше всего интересно будет глянуть на противостояние завышенного Эго некоторых игроков Реала и Моуринью. Кто же из них покинет клуб в результате? Или же найдут общий язык?
На чью сторону встанет Перес, тот и будет главным
14 турниров проиграть... Жесть. Ну хоть наконец-то местный чемп возьмёт
В Азии 2 ЛЧ? Зачем?
Это аналог кубка УЕФА
Кобель швейцарец, лол)
но играет же в Германии, соберись!
Алонсо возглавит челси и будет возить Слота! Пассажира #######!
У Хаби Алонсо другая миссия - расчистить "Авгиевы конюшни" 💩💩💩, после четырёх лет "гениального" менеджмента в Челси.
Зенит стал чемпионом, а за месяц до чемпионства Зенита, Матч-ТВ продлил права на показ РПЛ до весны 2030 года.
