Палагин устраивает проводы.

Джон Стоунз и Бернарду Силва на днях объявили, что этот сезон станет для них последним в «Ман Сити». Без лишних слов: уходит эпоха.

Стоунз был одной из первых покупок Пепа и главным старожилом команды. Единственный, кто застал дебютный сезон Гвардиолы в АПЛ. Если бы не травмы, вполне мог стать одним из лучших английских защитников в истории. Бернарду пришел год спустя, но стал не только любимчиком Пепа, но и олицетворением всех его ценностей.

Когда об уходе Силвы объявили официально, Пеп сказал: «Если начну слишком много о нем болтать, обязательно расплачусь. Без него клуб не добился бы и половины того, чего добился. Бернарду доказывает, что футбол начинается с головы и заканчивается в ногах. Он не самый быстрый, не самый мощный, но точно знает, что требуется в каждом эпизоде. Всегда предан делу, никогда не ломается. Он заслужил признание – и здесь, и за пределами Англии. Не за какой-то перфоманс и даже не за какой-то сезон, а за каждый матч за эти девять лет».

Мощно. Со своей стороны осмелюсь и постараюсь расширить мысль Пепа. Вот топ-7 причин, почему Гвардиола так любит Бернарду, что не может сдержать слез.

1. Бернарду – это и есть футбол Пепа . Как-то раз Жозе Моуринью сказал, что команда из 11 клонов Сесара Аспиликуэты выиграет ЛЧ. Пеп такого про Бернарду не говорил, но именно португальцу достался в свое время высший комплимент от Гвардиолы:

«Где бы Бернарду не играл, куда бы я его не поставил, он ко всему привыкает. У него нет четкой позиции или роли. Он просто умеет играть в футбол . Не важно, где он выйдет в следующем матче, он знает, что от него требуется. Не нужно даже рассказывать ему, что делать на поле. Показывать какие-то клипы или изучать соперников, против которых придется сыграть. Он идеально читает пространство. Движется только в том направлении, в котором нужно команде. Хорошо сплю, если знаю, что Бернарду завтра будет в основе ».

Пройти весь футбол Бернарду смог благодаря уникальной тактической гибкости. У Пепа и близко не было игрока, который бы поиграл на стольких позициях. Скрытый фулбек, центральный полузащитник, десятка, вингер и ложная девятка. Даже объявив об уходе из «Сити», Бернарду не перестал эволюционировать. В последние недели Пеп лепит из него разыгрывающего опорника – в этой роли теперь подменяет травмированного Родри.

В одном из интервью португалец рассказал, чему учит такой опыт: «Начал лучше понимать игру. Вот смотрите. Я начинал карьеру на фланге. Поэтому теперь, когда выхожу в полузащите, знаю, что нужно моему правому вингеру. Как создать ему пространство для прохода 1-в-1, чем помочь ему в прессинге. Такие детали очень важны. Они дают представление, что нужно партнерам в каждом моменте. Мне повезло, ведь я был на их месте».

2. Бернарду – эквивалент Иньесты для партнеров по «Сити» . Лео Месси на пике рассказывал, что в самый тяжелый момент игры просил Андреса открыться рядом с ним и помочь. Аргентинец объяснял, что Иньеста никогда не терял мяч и мог удержать его даже под давлением пары соперников. Следовательно, освобождал партнеров и развязывал им руки. Бернарду обладает схожим авторитетом в «Сити». Распознает уязвимую зону и старается потушить пожар в зародыше.

Мой самый памятный момент – встреча «Ман Сити» с «Челси» после трех поражений в предыдущем сезоне, включая финал ЛЧ. Пеп не знал, как нейтрализовать 3-4-3 Томаса Тухеля. Объяснял, что делает схему опасной в прочтении Томаса, но при этом каждый раз проваливался в попытке остановить. Бернарду помог снять проклятие. Стартовал как классическая восьмерка, но по ходу превращался в дополнительного опорного, чтобы помочь с розыгрышем мяча. Пеп после победы раскрыл секрет: не какие-то гениальные инструкции со скамейки, а чистая интуиция Бернарду.

Наберется немало моментов, когда интуиция португальца прямо вмешивалась в ход игры. В какой-то период Силва стал топовым инструментом обхода прессинга. Если кто-то теряется под давлением – Бернарду спешит на помощь. Если барахлит какая-то линия – Бернарду тут же оказывается рядом. Частое явление – Силва в роли вспомогательного центрального защитника.

Интуиция и опыт игры на разных позициях – не все, на что полагается Бернарду в такие моменты. Бонус – сверхспособность не терять мяч. Буквально приклеивать его к ногам (прозвище со времен «Монако» – Жвачка). Не только пасовать с точностью 90%, но и тащить на короткие и средние дистанции. Меняя направление, Бернарду сводит с ума соперника и ставит перед дилеммой – либо продолжаешь давить без шансов на отбор, либо бредешь на свою половину. Оба варианта губительны.

3. Бернарду – сенсей чемпионских гонок . Суперсилой «Сити» при Пепе стали безумные серии побед на финише сезона. В условиях, когда права на осечку нет, а конкурент, вырвавшийся вперед, начинает тормозить под давлением и подпускать к себе. В этот момент «Сити» включает режим почуявшей кровь акулы – такое сравнение в свое время пришло в голову Тренту Александер-Арнолду.

Силва нередко выступал предводителем. У португальца набралось четыре удачных гонки. В каждой Бернарду исполнял важную миссию. Победные голы с ничтожным xG, новая роль в прессинге, внезапный ассистентский порыв и недооцененная польза в качестве ложной девятки.

В последние годы Силва обнаружил себя ментором – человеком, который передает знания и опыт молодому поколению. Сначала португалец вошел в группу лидеров, которая в решающий момент сезона устраивает разбор полетов и заряжает партнеров на топовую весну. Прошлым летом Бернарду стал полноценным капитаном. Пеп до сих пор считает это решением лучшим в сезоне.

4. Пеп никого не ценил так же, как Силву . Один из главных принципов работы Гвардиолы – не работать с теми, кто хочет уйти. Каталонец соблюдал его независимо от важности игрока в конкретный период времени, потенциала, которым обладает, или пользы, которую принес когда-то в прошлом. Лерой Сане, Ферран Торрес, Габи Жезус, Коул Палмер, Хулиан Альварес. Все уходили на пике или расцвете карьеры.

Пеп никого не держал против воли. Никого, за исключением Бернарду.

Португалец ни разу не подавал запрос на трансфер из «Сити», но не скрывал, что хочет играть поближе к солнцу. Даже шутил, что будь его воля, передвинул бы Манчестер из Англии на юг Европы. При этом никогда не снижал к себе требований – не устраивал забастовки, а тренировался в полную силу. Пеп понимал, что Силва хочет уйти, но ради него нарушил вечный принцип. Сказал, что пока он здесь, Бернарду будет рядом.

Силва смирился. Показательно, что уходит из «Сити» в 31, на закате карьеры, выиграв кучу трофеев и только в статусе свободного (освобожденного?) агента. Только так ему можно сбежать от Пепа.

5. Бернарду – уникум, который заменил Де Брюйне . Пожалуй, главный год карьеры Силвы – сезон-2018/19. К нему португалец подходил в статусе запасного с яркими камео после выходов на замену. Основным удалось стать только благодаря травме Де Брюйне, из-за которой бельгиец пропустил почти весь сезон.

В тот момент КДБ – часть грандиозного треугольника «Сити» в центре поля с Фернандиньо и Давидом Сильвой. Главная креативная машина АПЛ и первооткрыватель роли свободной восьмерки. Человек, который слушается Пепа, но нередко делает наоборот. Рискует там, где Гвардиола просит придержать мяч, потому что единственным на стадионе заметил открывание. Джонатан Уилсон дал идеальную характеристику: Де Брюйне – инструмент, который не дает Пепу скатиться в нелюбимую тики-таку.

Перед Бернарду была почти невыполнимая миссия. Требовалось не только заменить Кевина, но и эволюционировать из вингера в полузащитника. Португалец интересным образом интерпретировал задачу. Даже не пытался научиться фирменным приемам Де Брюйне (никто не может), а поставил на технику, контроль и пользу без мяча. «Сити» стал менее вертикальным и зрелищным, зато куда более надежным. По итогам сезона пропустили всего 23 мяча – рекорд в эпоху Пепа.

С личной задачей Бернарду тоже справился. По итогам сезона со 100 очками КДБ генерировал моментов на 0,54 xG за игру (удары+созданные моменты). Бернарду остановился на отметке 0,53 xG, причем в очень равных пропорциях.

Этот опыт пригодился Пепу в будущем. Имея в наличии Де Брюйне и Бернарду, каталонец мог выбирать не только лучшего с точки зрения формы, но и наиболее подходящего для стиля. Размышлял так: «Кевин дает нам, что не может дать Бернарду. В обратную сторону это тоже работает. В матчах, где есть пространство, мы намного лучше с Кевином. А вот когда нужен контроль, лучше с Бернарду. Они даже принимают мячи по-разному. Кевин – на ход, Бернарду – в ноги. Кого я выберу, зависит только от плана на матч».

6. Бернарду – редкая звезда, которой нравится пахать в обороне . Об этом преступно мало говорят на фоне других ярких качеств, хотя в футболе Пепа немало внимания уделяется игре без мяча. Даже структуру владения Гвардиола выстраивает таким образом, чтобы команде было проще отобрать сразу после потери – в течение 5-6 секунд.

Силва – его лучший ученик. Восхищения заслуживает не только желание пахать, но и многозадачность. Как-то раз Гвардиола сказал, что Бернарду – единственный игрок в мире, который может запрессинговать троих за один эпизод. При этом португалец нередко приносил пользу и как вспомогательный центральный защитник – причем в ситуациях, когда нужно отбороться и выиграть верх. Виктор Дьокереш не даст соврать.

В сезоне с треблом прессинг-машина Бернарду сработала на полную мощь. Плей-офф ЛЧ португалец отыграл на правом фланге полузащиты. Впервые Пеп попробовал его там в матчах с «Лейпцигом». Мотив – нейтрализовать мощную левую часть поля немцев из Йошки Гвардиола, Давида Раума и Доминика Собослаи.

По мнению Пепа, именно работа в защите выделяет Бернарду на фоне остальных. Вот раннее замечание: «Невозможно играть на топ-уровне каждые 3-4 дня. Но бегать и работать – можно. Вот почему Бернарду всегда играет на 8-9 баллов из 10. Даже если у него не все получается в атаке, он с запасом покрывает это в защите. Мне повезло иметь такого игрока. Он никогда не останавливается».

7. Финальный комплимент Бернарду – доступность . Силва вообще не травмируется.

Вот медицинская карта за девять лет в «Сити». Максимальное количество травм за сезон – 2. Максимальное количество пропущенных игр – 4. Даже редкие повреждения не выводили его вне футбола более чем на 1-2 недели. Быстро восстанавливался и снова играл.

Такая сверхспособность даже вредила. Обычно Пеп внимательно дозирует нагрузку и после турниров сборных дает игрокам передохнуть. Например, Родри после победы с Испанией на Евро пропустил старт следующего сезона – первый матч провел только в середине сентября.

На Бернарду это правило не распространяется. После ЧМ-2018 Пеп попросил его прервать отпуск и вернуться раньше времени на предсезонку. Повод, естественно, тактический – научиться азам игры в полузащите. Спустя восемь лет можно с уверенность сказать: Бернарду научился.

