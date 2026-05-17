  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» – 1:0. Соболев реализовал пенальти за попадание Миронова в лицо Педро, Чистякова удалили на 74-й после ВАР
0

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» – 1:0. Соболев реализовал пенальти за попадание Миронова в лицо Педро, Чистякова удалили на 74-й после ВАР

«Зенит» стал чемпионом, победив «Ростов» – 1:0.

«Зенит» обыграл в гостях «Ростов» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ и стал чемпионом.

Матч проходил на «Ростов Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» устраивала даже ничья в этой игре, чтобы стать чемпионом.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 30 тур
17 мая 15:00, Ростов Арена
Логотип домашней команды
Ростов
Завершен
0 - 1
0.41xG1.24
Логотип гостевой команды
Зенит
Матч окончен
89’
Глушенков   Кондаков
Прохин
88’
Щетинин   Кучаев
83’
Комаров   Байрамян
83’
80’
Луис Энрике   Ерохин
77’
Луис Энрике
Лангович   Роналдо
76’
Сулейманов   Голенков
76’
Чистяков
72’
67’
Соболев   Алип
67’
Педро   Мантуан
Миронов   Прохин
67’
Щетинин
52’
2тайм
Перерыв
14’
  Соболев
Миронов
13’
Мохеби
10’
Ростов
Ятимов, Вахания, Лангович, Сако, Чистяков, Мелехин, Мохеби, Щетинин, Миронов, Комаров, Сулейманов
Запасные: Шанталий, Лангович, Одоевский, Шамонин, Сулейманов, Семенчук, Щетинин, Мокроусов, Игнатов, Миронов, Комаров, Жбанов
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Педро, Глушенков, Латышонок, Луис Энрике, Адамов, Мостовой, Джон, Кержаков, Соболев, Вега, Караваев, Горшков
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26944 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoРостов
онлайны
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Карасев красавец, не стал тянуть до последнего и отработал благодарность юбилейных сразу.
ОтветSimbad
Карасев красавец, не стал тянуть до последнего и отработал благодарность юбилейных сразу.
Да там и Кукуян на ВАРе. Цирк
ОтветSimbad
Карасев красавец, не стал тянуть до последнего и отработал благодарность юбилейных сразу.
Комментарий скрыт
Миронов или дурак, или пьяный, или куплен. Настолько идиотский фол. И вообще повезло, что не красная - как будто умышленный удар в лицо
ОтветDmitriy Vin
Миронов или дурак, или пьяный, или куплен. Настолько идиотский фол. И вообще повезло, что не красная - как будто умышленный удар в лицо
Согласен . Полная сдача матча .
ОтветDmitriy Vin
Миронов или дурак, или пьяный, или куплен. Настолько идиотский фол. И вообще повезло, что не красная - как будто умышленный удар в лицо
Позорище. Только на пеналях могут выехать
Миронов улыбался, потому что зарплату хоть первый раз с начала года получит
ОтветRjcnbr
Миронов улыбался, потому что зарплату хоть первый раз с начала года получит
да он как игрок глуповат, может и по жизни такой же
Если Зенит проиграет Ростову, я брошу пить!
ОтветБобби Боливия
Если Зенит проиграет Ростову, я брошу пить!
И так понятно что пить ты никогда не бросишь
ОтветБобби Боливия
Если Зенит проиграет Ростову, я брошу пить!
А что ### если да?!
А чего миронов лыбиться так довольно? Тупейший фол то....
Ответtolstiy
А чего миронов лыбиться так довольно? Тупейший фол то....
Почему тупейший гол? Выполнение обязательств перед заказчиком
Ответtolstiy
А чего миронов лыбиться так довольно? Тупейший фол то....
Представляет как потратит деньги в отпуске
Он его просто как в боксе ударил на ровном месте, он за какую команду вышел играть? 😁😁
Не верю, что такой тупейший фол в таком важном матче совпадение.
ОтветAggrrist
Не верю, что такой тупейший фол в таком важном матче совпадение.
Этот матч важен только для Зенита и Краснодара. Ростову по идее пофиг, леща дать норм в такой игре, тем более он думал что мяч ушел
Ответtimasid
Этот матч важен только для Зенита и Краснодара. Ростову по идее пофиг, леща дать норм в такой игре, тем более он думал что мяч ушел
Что ты несёшь...
Пенальти - позорище!
ОтветТимур Хакимов
Пенальти - позорище!
Мяч уже в ауте был,когда случился контакт
ОтветBullann
Мяч уже в ауте был,когда случился контакт
Сейчас специально пересмотрел повтор.
Мяч уже ушёл.
позор Карасёву. позор зениту. Кому нужна такая победа Зенита?
Ответrodjer22
позор Карасёву. позор зениту. Кому нужна такая победа Зенита?
Комментарий скрыт
Ответrodjer22
позор Карасёву. позор зениту. Кому нужна такая победа Зенита?
То есть надо было проигнорировать чистейшее нарушение?
Ну это позор!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
17 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
20 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
26 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
47 минут назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
51 минуту назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
57 минут назад
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гол «Махачкалы» «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
1 минуту назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
39 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем