Гильермо Абаскаль: «Спартак» может побороться за чемпионство в следующем сезоне. Они хорошо подготовлены, у них очень сильный состав»

Абаскаль: «Спартак» может побороться за чемпионство в следующем сезоне.

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль порассуждал о том, чего московский клуб может добиться в следующем сезоне.

«Они хорошо подготовлены, у них сейчас очень сильный состав, в который вложены огромные средства. «Спартак» может побороться за чемпионство в следующем сезоне», – сказал Абаскаль.

Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 48 очков после 28 туров.