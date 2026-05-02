Как случился «Лестер»-2016? 10 объяснений чуда от Палагина

2 мая 2016-го «Лестер» оформил самое сенсационное чемпионство в истории АПЛ. Букмекеры перед началом сезона оценивали вероятность титула в 5000 к 1 .

Это чудо кажется нереальным сейчас.

Первая мысль: сколько же времени пролетело. «Лестер» успел за 10 лет потерять владельца и бывшего ассистента Раньери, вылететь в Чемпионшип, вернуться в АПЛ, снова вылететь, а недавно и рухнуть в Лигу Один с очковым вычетом за нарушение PSR (аналог финансового фейр-плэй). Герои чемпионского сезона уже тренируют и руководят клубами. Даже Джейми Варди ушел.

Я хорошо помню тот сезон и сказку «Лестера», поэтому сегодня понастальгирую вместе с вами.

1. У чемпионства «Лестера» было много архитекторов. Гений скаутинга Стив Уолш, главный тренер Клаудио Раньери, лучший бомбардир Джейми Варди, волшебник Рияд Марез, лучший по предотвращенным голам Каспер Шмейхель, суперзапасной Леонардо Ульоа, игравший за двоих Нголо Канте. Каждый внес свой вклад, но но не забываем про багаж Найджела Пирсона – человека, который спас «Лестер» от вылета в сезоне-2014/15 и был уволен только из-за череды скандалов (один из них – с участием сына, который в тот момент играл в академии «Лестера»).

Формула спасения Пирсона выглядела так: схема с тройкой центральных защитников, реактивные латерали, Марез в роли связующей десятки и Варди в нападении, а не на фланге. Раньери унаследовал не только замечательную атмосферу весны-2015, но и часть тактических принципов Найджела. На предсезонке даже использовал схему Пирсона с тройкой и только в перерыве переходил на 4-4-2, которая станет ДНК чемпионского «Лестера».

«Лестер» играл по 4-4-2 весь сезон с Раньери, но по ходу матчей тоже ситуативно перестраивался на пятерку. Подталкивали качества игроков. Игравший левого защитника Кристиан Фукс с ростом 187 см становился дополнительным центральным. Игравший левого вингера Марк Олбрайтон так много пахал, что оказывался латералем (одна из ролей у Пирсона).

Сам Раньери тоже отмечал влияние Найджела. Хвалил за наследие и умение игроков воплощать тренерские идеи на поле. Перед стартом сезона говорил, что для выхода на новый уровень нужно лишь подправить пару тактических деталей. Остальное – уже есть.

2. Если меня разбудить посреди ночи и попросить назвать стартовый состав того «Лестера», клянусь, справлюсь без запинки . Шмейхель – Симпсон, Морган, Хут, Фукс – Марез, Канте, Дринкуотер, Олбрайтон – Окадзаки, Варди. Настолько сыгранной и прочной была основа. Сформировалась осенью и не менялась до самого финиша.

Что интересно: такое построение команды противоречило принципам самого Раньери. За время в «Челси» к Клаудио прицепилось прозвище The Tinkerman – за постоянную смену схем и ротацию в попытке подстроиться под соперника. В «Лестере» не было ни того, ни другого, ни третьего.

Прибавлять в рамках заложенной схемы и состава помогали два обстоятельства.

Во-первых, отсутствие серьезных травм. Из стартовых 11 у «Лестера» только трое вылетали по ходу сезона. Фукс пропустил в общей сложности 15 дней. Варди – 11. Канте – 4. Максимальное количество пропущенных матчей – 2.

Во-вторых, отсутствие еврокубков. Преимущество для любой команды, но в особенности для тех, кто ставит на сыгранность (случай «Лестера»). Можно всю неделю тренироваться и укреплять командные связи. Интересно, что в следующем сезоне этим воспользовался еще один итальянец, которого занесло в АПЛ (Антонио Конте), а «Лестер» посыпался в том числе потому, что такой роскоши больше не было.

3. Сейчас в это сложно поверить, но изначально Раньери не слишком котировал Канте и Мареза .

Француз был на 100% скаутской креатурой Уолша. Раньери не верил, что Канте с ростом 168 см потянет требования АПЛ. Даже уговаривал Эстебана Камбьяссо (пришел еще при Пирсоне) остаться еще на сезон. В итоге поддался уговорам Уолша и дал согласие на трансфер, но сначала выпускал Канте на левом фланге или под нападающим. В опорной в тот момент стартовала пара Дринкуотер-Кинг. Кого-то из них мог подменять Гекхан Инлер (еще один новичок лета), но только не Канте.

Первое появление Канте в опорной «Лестера» – второй тайм со «Стоком» в 6-м туре. Раньери убрал в перерыве Инлера, сместил Канте с фланга в центр и запустил камбэк с 0:2 на 2:2.

Марез не проходил такой обряд посвящения, но Раньери несколько раз пихал алжирцу за то, что не отрабатывает без мяча. Менял по ходу матча, а однажды даже оставил в запасе на всю игру – в наказание. В итоге Рияд усвоил урок и главный принцип Раньери: работают все. Марезу все равно позволялось чуть больше, чем остальным, но Клаудио тактическими решениями тоже помог замаскировать проблему (об этом чуть позже).

4. Кем тот «Лестер» мог вдохновляться? Очевиднейшее сходство – «Атлетико» Диего Симеоне . У команд много общего: схема 4-4-2, которая превращается в 4-4-2-0, владение ниже 50%, ультракомпактность без мяча, ставка на контратаки и стандарты в качестве тайного оружия. В сезоне-2016/17 «Лестер» попал на «Атлетико» в ЛЧ. Несмотря на то, что Раньери уже покинул команду, Симеоне признал, что стиль «Лестера» отличается в деталях, но в целом очень похож на его.

Чемпионство «Атлетико» в Ла Лиге было не таким сенсационным с точки зрения котировок, но показало, что с таким футболом можно обойти грандов и далеко забраться в ЛЧ. «Лестер» и Исландия на Евро-2016 продолжили тренд.

Секрет «Лестера» – уникальный баланс в рамках 4-4-2. Гари Невилл с богатым опытом игры в этой схеме отмечал, что в 4-4-2 на первый план выходит химия в парах. У «Лестера» она была выкручена на максимум. В нападении – рабочая пчелка Окадзаки и контратакующий Варди. В опорной – топ-разрушитель Канте и реджиста Дринкуотер. Справа – домосед Симпсон и главный творец Марез. Слева – громила Фукс и светлая голова Олбрайтон. Полное сходство, пожалуй, было только в паре Морган-Хут в центре защиты – две башни, заточенные на выносы из штрафной. Во всех остальных линиях здорово дополняли друг друга.

5. Футбол «Лестера» не опередил время, но в нынешней АПЛ они тоже бы не затерялись .

Во-первых, длинные ауты прямо в штрафную. Тенденция, которая захватила АПЛ в этом сезоне. Ауты Рори Делапа еще оставались в памяти, но «Лестер» был одной из немногих команд, которая делала на них прямо ставку. Главным исполнением и оружием стал левый защитник Фукс.

Во-вторых, розыгрыши с центра поля в стиле «ПСЖ». «Лестер» тоже выбивал в аут на чужой половине, а потом поджимал с помощью прессинга. С помощью такого приема, например, шокировали «Ман Сити» в матче, после которого Раньери впервые поверил в чемпионство. В стартовые 3 минуты не только открыли счет, но и позволили соперникам всего 4 раза коснуться мяча (все 4 – на своей половине).

В-третьих, гигантская роль вратаря в розыгрышах. Шмейхель по итогам сезона стал лучшим в АПЛ по количеству созданных моментов (5) – имеются в виду передачи, которые достигли партнера и прямо привели к удару. Датчанин не рисковал и стал худшим вратарем с точки зрения точности пасов, но очень часто запускал партнеров в прорыв (в первую очередь – Варди). Джейми даже не нужно было пасовать в ноги – мог догнать абсолютно любой мяч.

6. Чемпионский сезон «Лестера» разделился на две части .

Первый круг – команда уже выдает топ-результаты, идет в лидерах, но много пропускает и не без везения набирает очки. Реализация Варди и спасения Шмейхеля – факторы, от которых очень часто зависело все.

Второй круг – команда по-прежнему выдает отменные результаты, но теперь с хорошим качеством игры в придачу. Лидерство – абсолютно по делу. Набрали настолько мощный ход, что даже не заметили спад Варди (две серии из шести матчей без голов).

Вот показательная табличка с ожидаемыми голами. В первом круге не хватало баланса – открытые в обе стороны матчи на три результата. Во втором баланс появился. Команда и в атаке прибавила, и поправила оборону.

Еще одна табличка – с ожидаемыми очками по отношению к лидеру. В первом круге «Лестер» шел в топ-4, но с гигантским отставанием от «Арсенала». Во втором вышли с ними на один уровень. Чемпионство уже не воспринималось как удача и стечение обстоятельств. Правда здорово играли на этой стадии.

Что изменилось?

Самое большое влияние оказали перестановки на флангах защиты. Раньери начинал с Ричи де Латом и Джеффри Шлуппом. Оба максимально заточены на атаку. Шлупп при Пирсоне вообще играл латераля. Перекос был очевиден. Партнеры страдали. Паре центральных Морган-Хут не хватало поддержки – медленные и следовательно уязвимые на пространстве. Мареза с его выключениями тоже никто не страховал.

По ходу сезона Раньери нашел другой вариант. Справа – Дэнни Симпсон. Слева – Кристиан Фукс. Более оборонительная пара. Подключаться не запрещалось, но делали это намного избирательнее. Симпсон почти не шел вперед. Фукс был активнее, но обострял в основном со стандартов.

Второе изменение – прогресс «Лестера» на стандартах с важнейшей ролью Моргана и Хута в штрафной. Во втором круге положили 5 мячей против 0 в первом. Поражает не только количество, но и ценность. Своими голами либо открывали счет, либо выводили вперед. То есть добывали удобный для «Лестера» сценарий, в котором можно отдать мяч и ловить на контратаках.

Финальная деталь – запасные. Во втором круге под «Лестер» начали подстраиваться и намного чаще передавать мяч. В этом рисунке пригодился высоченный Ульоа. У аргентинца были плохие отношения с Раньери, но его вклад в чемпионство тоже огромный. Не только переворачивал матчи как запасной, но и здорово подменял Варди в редких матчах, в которых Джейми отсутствовал.

7. Чемпионство «Лестера» – щелчок по носу примитивной эпохе АПЛ . Лиге не хватало стилистического и тактического разнообразия. Почти все тренеры строили игру вокруг схемы 4-2-3-1. У 14 команд из 20 схема была основной по сезону. Еще у 4 – альтернативной. Только 2 не использовали совсем – «Уотфорд» и, собственно, «Лестер».

Сама по себе 4-2-3-1 не проблема, но «Лестер» здорово обнажал ее минусы. Пожалуй, самый главный – команды много лет привыкли сдерживать одного нападающего, а не двоих. За отсутствие подстраховки наказывал не только «Лестер», но и «Уотфорд» с парой Трой Дини-Одион Игало (28 голов на двоих).

Кроме того, тот период – эпоха подражания Роббену и Рибери. В моде были инвертированные вингеры, которые смещаются в середину, а не обыгрывают 1-в-1 до лицевой. «Лестер» перекрывал таким кислород за счет компактности. Фланги оставляли свободными, но за это могли наказать только атакующие крайние защитники с навесом в качестве единственного оружия. Их легко снимала парочка Морган-Хут.

Вдобавок подключения фулбеков таили угрозу собственным воротам – если теряли мяч, Варди получал свободные зоны для контратак. В итоге перед крайними защитниками стояла дилемма – идти вперед, но оставлять пространство для Варди, или караулить Джейми, но облегчать жизнь обороне «Лестера». Раньери устраивало и то, и то.

В теории «Лестер» мог поплатиться за численное меньшинство в полузащите – тройка хавов в схеме 4-2-3-1 против пары опорников в 4-4-2. Но и это Раньери удачно маскировал. Уолш отмечал, что полузащита «Лестера» состоит из Дринкуотера в центре и Канте по обе стороны от него. Шутка, которая прекрасно иллюстрирует многозадачность Нголо. Плюс не забываем про умницу Окадзаки – в современной истории АПЛ не было другого такого трудолюбивого нападающего. С помощью японца Раньери нередко перекрывал главного пасующего соперника.

8. Моя любимая цитата того сезона принадлежит Жозе Моуринью. После поражения «Челси» от «Лестера» португалец сказал: «Мою работу предали. Я четыре дня потратил на подготовку. Распознал четыре приема, с помощью которых «Лестер» забивает большинство своих голов. Не только сказал, но и показал это игрокам. Итог – из этих четырех приемов «Лестер» использовал два. Спросите игроков, почему они пропустили. Я свою работу выполнил. Они – нет».

Тон, который использовал Моуринью в интервью, в первую очередь говорит о токсичности того «Челси». Отношения Жозе с игроками окончательно испортились. Спустя три дня с португальцем расстались. Это нужно держать в уме, но замечание Жозе хорошо описывает и более общий тренд – тотальное бессилие АПЛ.

«Лестер» не придерживался какой-то хитрой тактики, но несмотря на кажущуюся простоту, был максимально эффективен. Всего 4 приема в атаке, но нейтрализовать все было почти невозможно. Даже тренеры, которые, пытаясь помешать «Лестеру», предавали свой стиль, не справлялись.

9. По мне, главная причина чемпионства «Лестера» – команде представилось уникальное окно возможностей .

Что нужно знать про АПЛ тех лет? Уже супербогатая лига, привлекающие главные таланты мира, но еще не научившаяся тратить с умом. Сильно недооценивали скаутинг и важность тренера. Местных наоборот переоценивали из-за знания языка и лиги. Должности доставались в хорошем смысле динозаврам – Марку Хьюзу, Сэму Эллардайсу, Алану Пардью, Тони Пулису. Сейчас все на пенсии, записывают рекламные ролики, в которых открыто иронизируют над собой и своим стилем. Тогда – элита. Топ-клубы тоже были не безупречны и регулярно страдали в еврокубках. Десятые – эпоха тотального доминирования Ла Лиги в Европе.

Фактически «Лестер» запрыгнул в последний поезд. Все изменилось уже летом 2016-го. Арсен Венгер назвал АПЛ чемпионатом мира среди тренеров. Оцените скачок, который сделала топ-6. Чемпионский сезон «Лестера» – худший для них за десятилетие по среднему количеству очков. Следующий – лучший. Разница – плюс 15 очков.

«Лестер» хвалим за то, что развернули это в свою пользу, но в тот момент каждая команда топ-6 переживала не лучшие времена. Эпоха Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино только начиналась. Эпоха Арсена Венгера уже прошла. Эпоха Пепа еще даже не стартовала. А последствия ухода Алекса Фергюсона тяжелым бременем легли на «Манчестер Юнайтед».

Чемпионство «Лестера» вынудило топов измениться. Клубы не только начали приглашать более сильных тренеров, но и вложились в селекционный отдел. Это породило период двоевластия «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» и гонок с 90+ очками за сезон. Теперь максимум для команд с ресурсами «Лестера» – борьба за еврокубки.

10. Почему же «Лестер» на следующий год развалился?

Финиш на 12-м месте с 44 очками – полный провал и претендент на худшую защиту титула в истории. В какой-то момент всерьез боролись за выживание. С Раньери тоже попрощались. Выхода не было – на момент расставания шли в двух очках от зоны вылета. Отдушиной стала только ЛЧ, где выиграли группу с «Порту», «Копенгагеном» и «Брюгге», прошли «Севилью» в 1/8 и остановились на «Атлетико» в четвертьфинале. Даже там здорово сражались и уступили в 1 мяч, а в ответке доминировали с соотношением ударов 23:6. Симеоне после матча признал, что «Лестер напугал его до чертиков.

Сама команда не сильно изменилась в кадровом плане, но, вероятно, понесла самую серьезную из всех возможных потерю – Канте перед началом нового сезона ушел в «Челси». Его не смогли заменить ни прямо, ни косвенно, хотя были и трансферы в опорную, и попытки Раньери перестроить команду на схему с ромбом в центре поля. Не помогло ни то, ни другое.

Преимущества чемпионского сезона тоже улетучились. Попадание в ЛЧ – минус свежесть и недельный цикл на подготовку к игре. Плотный график – больше травм. Прямо кризиса-кризиса не было, но надолго вылетали Шмейхель и Морган, которые в чемпионский год отыграли без замен 38 матчей из 38.

Важнейший тактический элемент – к «Лестеру» приноровились. Приход Антонио Конте в «Челси» запустил тренд на схему с тройкой защитников. Не панацея, но хороший антидот против 4-4-2, которые использовал Раньери. Не устояли даже пуристы вроде Венгера и Гвардиолы.

Перечисляя проблемы «Лестера», важно напомнить: команда не развалилась совсем, наследие Раньери уцелело. Сразу несколько игроков чемпионского «Лестера» потом стали лидерами у Брендана Роджерса – в команде, которая не добралась до таких же вершин, но претендовала на попадание в ЛЧ, дважды финишировала пятой и доходила до поздних стадий кубков.

Шмейхель и Варди остались в качестве основных. Олбрайтон и Фукс были важными игроками обоймы. Морган уже не тянул, но фактически стал играющим тренером и помощником Роджерса. Той команде не хватило признания (вмешался ковид), но если суммировать очки, набранные в этот период 2019-2021, то уступили только «Ливерпулю», «Ман Сити», «Юнайтед» и «Челси». Чемпионство – безусловно, судьба, но на его фундаменте «Лестер» построил еще одну топовую команду.

