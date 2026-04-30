«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью – 1:1. После потрясающего шоу в Париже многие ждали унылые нули и харамбол с обеих сторон. В итоге вышло довольно ярко даже несмотря на ноль голов с игры.

До перерыва шли осторожно, но после понеслись. Благодарим Диего Симеоне: в первые полчаса второго тайма «Атлетико» явно доминировал и показал, что вот так мог выглядеть полуфинал, если бы дальше прошла «Барселона».

Обошлось без тотальной прагматики. Только первый тайм был осторожным

Во вторник был полуфинал ультраромантиков , а от Микеля Артеты и Диего Симеоне ждали ролей ультрапрагматиков. Получилось лишь частично. Стартовые планы действительно включали в себя явные перестраховки. Тренерский диалог выглядел примерно так.

Артета: Я поменяю позицию Деклана Райса, чтобы сделать надежнее правую часть поля и быть готовым к контратакам, в которые убегает Адемола Лукман.

Симеоне: Да какие контратаки? Я так нагружу Лукмана обороной, что он у меня шестым защитником будет пахать.

Ключевые стартовые ходы – про нейтрализацию, а не про готовность самим уколоть соперника в болевые точки. И все это умножалось на естественный перекос обеих команд в сторону перестраховок. К счастью, не весь матч получился таким.

В начале второго тайма «Атлетико» врубил бешеный ритм – и действительно рисковал. И в плане структуры, и в плане обострений. В матче появилась команда, готовая созидать, а не только разрушать.

Конечно, перестрелкой или шоу этот матч никто не назовет, но это и не тухляк, которого все так боялись . Между полуфиналами пропасть в реализации, но не в остроте моментов или количестве ударов .

«ПСЖ» против «Бавария» – 22 удара и 4,41 xG.

«Атлетико» против «Арсенала» – 29 ударов и 3,71 xG.

Артета поменял местами Райса и Субименди. Спецход под «Атлетико»

У опорников «Арсенала» обычно очень четкое разделение. Субименди весь сезон отвечает за правую часть поля. Райс – за левую. Удобно обоим + подходит левым защитникам команды, которые при владении сваливаются в середину. Применимо и к вышедшему Пьеро Инкапиэ, и к запасным Рикардо Калафьори и Майлзу Льюису-Скелли. Райс больше подключается в атаку, поэтому освобождает им зону.

В этот раз Артета поменял опорников местами. Райс стартовал в правой части поля. Мартин Субименди – в левой.

Потенциальное объяснение – попытка нейтрализовать Адемолу Лукмана в контратаках. Нигериец страшен в этой стадии. Берет и объемом рывков, и качеством решений. Артета решил подстроиться. Райс – главный разрушитель и самый быстрый полузащитник «Арсенала». Не только стартовал правее (в зоне Лукмана), но и вообще не шел вперед. Эта задача отошла Субименди.

Еще одно изменение – распределение ролей между Райсом и Субименди в прессинге. Обычно Деклан поддерживает атакующую группу «Арсенала», а Мартин страхует. В этот раз роли поменялись. Субименди выдвигался вперед и поджимал. Райс держался сзади.

Вероятно, в этой стадии в уме держали Антуана Гризманна и Хулиана Альвареса. Не классическая пара нападающих, а с уклоном в сторону ложных. Оба способны наказать за дыры в опорной благодаря интеллекту и технике («Барса» не даст соврать). Райс в роли страхующего – максимально логичная мера.

Помогли ли решения Артеты? Дискуссионный вопрос.

С одной стороны, «Атлетико» толком не проверял Райса в контратаках. Лукман работал у Симеоне чуть ли не шестым защитником. Даже если появлялись шансы на контратаки, нужно было покрывать огромный объем. Начинать глубоко со своей половины.

С другой – «Арсенал» не забетонировал опорную. Через нее «Атлетико» создал слишком много. В первом тайме ограничились ударами Альвареса из радиуса штрафной. Во втором начали обострять. Райс такой объем не потянул. Иногда приходилось разрываться между тремя игроками.

Иногда допускал совсем нетипичные ошибки, засматривался на мяч.

При этом нужно подчеркнуть, что свой пенальти «Арсенал» заработал после прессинга, в котором Субименди сыграл важную роль – не только помог с давлением, но и быстро сориентировался после отбора.

Классика Симеоне: схема-трансформер и вариативный Льоренте

«Атлетико» – давно не автобус. Это вариативная команда: готовится к разным сценариям и может сыграть по-всякому. С кем-то поскромнее – первым номером. С топ-соперниками сесть низко и выжидать момент. Давняя фишка Чоло – схема-трансформер: классика еще со времен последнего чемпионства.

Раньше Симеоне иногда отходил от нее. В этом сезоне – нет. И матч с «Арсеналом», конечно, не стал исключением: при владении играют с четверкой впереди и высокими позициями фланговых игроков.

Без мяча переходят на 5-3-2 – или же 5-4-1 в зависимости от Антуана Гризманна.

Адемола Лукман чуть смещается в центр. Джулиано Симеоне садится пятым в линию. Маркос Льоренте становится правым центральным защитником.

В прошлом сезоне «Атлетико» испытывал трудности против команд вроде «Барселоны», которые провоцируют ситуации один в один на флангах. Симеоне решил этот вопрос смещениями латералей в центр. Джулиано и Лукман ответственно пашут, а после улетают вперед под длинные пасы на скорость.

Самый яркий пример – Маркос Льоренте. С «Арсеналом» поиграл на трех позициях: начинал как правый защитник с переходами в центр, дальше стал латералем, а заканчивал в центре. Без него трансфер глючит, но Льоренте проводит поразительный в плане стабильности сезон.

Другая сторона такой вариативности: «Атлетико» не умеет сыграть в чистые 4-4-2 или 5-3-2 – уже настолько приучены к трансформеру. То есть гибрид одновременно делает команду непредсказуемее, но и ограничивает варианты на конкретный матч.

Так вот: Симеоне отменил харамбол в перерыве. Это как?

Первые 30 минут второго тайма: владение – 72% в пользу «Атлетико», соотношение ударов – 13:0. Хозяева прижали «Арсенал» и эффективно сочиняли затяжные позиционные атаки. В чем рецепт доминирования?

Первый ингредиент – очень смелый прессинг. «Атлетико» шел в давление не избирательно, а в каждом эпизоде. Чтобы оно было цельным, к атакующей группе выдвигался Давид Ганцко (за Мартином Эдегором). Все короткие варианты закрывали.

В первом тайме, если Эдегор спускался так глубоко, «Арсенал» получал на одного игрока меньше впереди, но мог без проблем держать мяч. Симеоне забрал эту опцию.

Второй компонент – прогресс «Атлетико» в контроле. В первом тайме Альварес и Гризманн спускались в полузащиту поочередно. «Арсеналу» было проще их передавать и контролировать. Потом они стали отходить сразу вдвоем – лондонцы путались в реакциях, «Атлетико» лучше удерживал, а потом продвигал мяч.

Третья важная деталь – Гризманн. В некоторых моментах отличные выходы в атаку рождались через его чтение эпизодов и оперативные решения. Иногда мастерства в них было больше, чем тактики.

На выходе хозяева правда мощно зажали, но не нокаутировали «Арсенал». И чуть не поплатились. Цена 30 минут доминирования «Атлетико» – совсем тухлый финиш.

После травмы Альвареса (76-я минута) и паузы на ВАР-проверку пенальти «Арсенала» (78-я) мадридцы сели в глухую оборону и выглядели откровенно истощенными. На этом отрезке к голу был ближе «Арсенал».

У «Арсенала» появилось слабое место в защите. «Атлетико» не наказал, но давил

Пару лет назад Пеп сказал, что забить «Арсеналу» можно только одним путем – получить разрешение на огнестрел, потому что у Артеты защищаются все 11 игроков. В последние недели Арсенал не похож на бессмертного в обороне. Главная болевая точка – сдерживание левого защитника соперника.

Адриен Трюффер из «Борнмута», Макси Араухо из «Спортинга», Нико О’Райли из «Манчестер Сити» – каждый угрожал и вносил вклад. Маттео Руджери развил неприятный для «Арсенала» тренд. Стал лучшим в матче по количеству созданных моментов (четыре).

Не наказал за свободу, но был максимально близок.

Часть объяснения, почему страдает именно эта зона – связка Бена Уайта и Нони Мадуэке. Слишком атакующая на фоне любой возможной. Плюс слишком часто не хватает взаимопонимания. Теряются при передаче игроков друг другу. Особенно много вопросов к Мадуэке: он выключается из эпизодов и банально не дорабатывает.

Показательно, что Руджери перестал угрожать только после полной смены фланга у «Арсенала». Вместо Уайта появился более надежный и номинально центральный Кристиан Москера. Вместо Мадуэке – отрабатывающий Букайо Сака.

***

Самый яркий сюжет матча – преображение «Атлетико» сразу после перерыва. По бокам – взаимные нейтрализации первого тайма и усталая концовка. Эти отрезки читались, а вот за настолько мощный старт после перерыва – респект Чоло.

1:1 с ответным домашним матчем – хороший результат для «Арсенала». Осенью они уже обыгрывали команду Симеоне на «Эмирейтс» – причем 4:0.

