  • Александр Алаев: «Дзюба – настоящий амбассадор РПЛ, ее лицо. Его уход станет потерей для лиги. Надеюсь, что он останется с нами. Пошуметь в следующей ипостаси он всегда успеет»
Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что Артем Дзюба продолжит карьеру. 

«Мне не хочется, чтобы Артем уходил. Я был на недавней игре «Акрона» с «Краснодаром» и видел внимание болельщиков и прессы к нему.

Дзюба – настоящий амбассадор РПЛ, ее лицо. Его уход станет потерей для лиги. Я надеюсь, что он останется еще с нами, потому что пошуметь в следующей своей ипостаси он всегда успеет», – сказал Алаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
лицо вроде в другом месте находится?
Дзюба лицо РПЛ? Да ну нафиг! Повесь его фотку и молись. Сказанул же тоже. Кроме спортивных достижений, должны быть и моральные ценности.
Дожили. Вы хоть помните как Аршавин уходил из Зенита в Арсенал, например, или Павлюченко с Погребняком? Вот это был удар для РПЛ, а не нынешний Дзюба что вот-вот карьеру завершит. Молчу уже про Лоськова, Жиркова и Семака, Игнашевича.
ну Дзюба тоже уходил из Зенита в Арсенал, но есть нюанс
Дзюба и в Европу тоже уходил из Зенита, но там также есть нюанс.
Какое лицо, такой и футбол у вас.
ну в случае с дзюбой, он скорее не лицо рпл, а рука рпл
Я бы сказал он не лицо, а противоположная лицу часть тела, к тому же - без трусов и крупным планом...
Жаль те сообщества где Дзюба - лицо и амбассадор. Там и до морального ориентира недалеко
Какая лига, такой и амбассадор.
Не лига, а её руководство.
Дзюба - кулак РПЛ!
Из поколения бронзового 08 не особо заметили, когда завершали карьеру, как-то тихо уходили, особенно Жирков, а вы про Дзюбу...
