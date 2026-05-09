  • «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью на «Энфилде» – 1:1. Фернандес ответил на гол Гравенберха
«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью на «Энфилде» – 1:1. Фернандес ответил на гол Гравенберха

Матч прошел на стадионе «Энфилд».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 36 тур
9 мая 11:30, Энфилд
Ливерпуль
1 - 1
0.62xG0.6
Челси
Мак Аллистер
90’
+4’
89’
Кайседо
Гомес
88’
83’
Кукурелья
Гакпо   Кьеза
77’
Конате   Гомес
77’
73’
Фернандес
71’
67’
Хато
Нгумоа   Исак
67’
63’
Сантос   Джеймс
2тайм
Перерыв
35’
  Фернандес
  Гравенберх
6’
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Собослаи, Фримпонг, Гакпо
Запасные: Ндиайе, Райт, Моррисон, Нгумоа, Гакпо, Вудмен, Ньони, Конате, Робертсон
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Хато, Колуилл, Фофана, Гюсто, Кайседо, Сантос, Кукурелья, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Лавия, Делап, Ачимпонг, Сантос, Слонина, Адарабиойо, Кавума-Макквин, Эбуэ, Чалоба
«Зенит» уже точно чемпион?11675 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
В каком же Колвилл порядке, даже когда год не играл.
На фоне Тосинов и Чалоб просто радость для глаз.
И желательно иметь двух ЦЗ высоко уровня, если один вылетает, второй спокойно играет с тем кто есть в составе. Почему руководство Челси не купило цз, зная, что Колвил пропустит почти весь сезон.
Ну если Ливерпуль с таким Челси в ничью сыграет, это уже совсем дно
Проект Боэхли — создать вайб сезона 15/16 навечно
Очередная бестолковая игра от Ливерпуля. Я не знаю они вообще тренируются вместе? Каждая третья передача - потеря. Руки тренера нет от слова абсолютно. Грава не плохо попал, но хороший вратарь должен был брать такой удар. Про мяч в свои ворота я вообще молчу. Пока все плохо…
Но при этом, рук-во Ливерпуля верит в Слота. Для меня тоже загадка
Битва двух инвалидов
Слот физручище эталонный, даже такой Челси возит.
Надеюсь оставят, верим.
я просто в шоке со Слота, большего физрука не припомню, даже тен Хаг на 3 головы сильнне
Не преувеличивайте
Судя по клментам счету и xG игра была унылое говно....
Судья на мыло. Чистый пенальти а они куси ничего не видят
Кстати Кука посильнее Гарначо будет, как вингер. Можно оставлять.
Так он и впринципе начинал как вингер
Голландского Поттера возит Сет Макфарлейн. Остановите мой ор 😆.
