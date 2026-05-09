  • «Ювентус» обыграл «Лечче» – 1:0. Влахович забил на 10-й секунде, второй гол серба и мяч Калулу отменили
«Ювентус» обыграл «Лечче» – 1:0. Влахович забил на 10-й секунде, второй гол серба и мяч Калулу отменили

«Ювентус» в гостях победил «Лечче» (1:0) в 36-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Виа дель Маре».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 10-й секунде счет открыл форвард гостей Душан Влахович. На 48-й минуте серб забил снова, но взятие ворот отменили. На 59-й отличился защитник Пьер Калулу, но и его мяч отменили – тоже из-за офсайда.

«Ювентус» набрал 68 очков и сейчас занимает 3-е место в таблице. У «Милана» 67 баллов и игра в запасе.

Серия А Италия. 36 тур
9 мая 18:45, виа дель Маре
Лечче
0 - 1
0.61xG1.96
Ювентус
86’
Маккенни   Гатти
83’
Камбьязо   Дэвид
83’
Франсишку Консейсау   Жегрова
83’
Йылдыз   Бога
Жан
82’
80’
Франсишку Консейсау
77’
Влахович   Хольм
Банда   Н′Дри
76’
Шеддира   Камарда
75’
Данилу Вейга   Хельгасон
70’
Нгом   Жан
62’
2тайм
Перерыв
1’
  Влахович
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Ковач, Данилу Вейга, Нгом, Ндаба, Перес Сепульведа, Штулич, Шеддира, Самооя, Гортер, Фрюхтль, Сала, Гандельман, Мархвиньски, Банда
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Локателли, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау, Влахович
Запасные: Влахович, Камбьязо, Йылдыз, Перин, К. Тюрам, Миретти, Маккенни, Франсишку Консейсау, Пинсольо, Аджич, Костич, Опенда
Влахович наносит первый удар и гол. Ди Грегорио не пропускает после первого удара. Чудеса случаются
Про Гришу то же самое хотел написать)
Влахович будет главной целью на Европейском рынке у всех топов !
Они найдут любую причину отменить голы Ювентус, 6 год уже баланс вар статистики Ювентуса минусовой , позорище
Хуже другое, наши сами себя стали бояться, не только судей. И тренер трусит тоже
Ты прав друг, но тут есть один момент. Ювентус самая популярная команда в Италии но и самая ненавидимая. У них много врагов влиятельных. Плюс еще и то что на протяжении своей истории очень много было случаев помощи именно Ювентусу. Кальчополи не вчет, это постанова Моратти
как же кабинеты не хотят видеть Ювентус в ЛЧ. от всей души надеюсь, что и дальше все итал. клубы будут с позором вылетать
И как это поможет Ювентусу. Пускай все играют хорошо, это плюс для Серии А и для Ювентуса тоже. Хотя да уж очень Ювентус не любят многие
Влаха за эти 12 секунд забил столько же сколько Опенда за весь сезон мем
объективности ради опенде не дают играть, особенно при спалетти
объективности ради у Опенды в Серии А 652 минуты и один гол ,
Хочется простых человеческих 3 очков. Про 0:5 не заикаюсь даже.
Не надо говорить про 3 человеческих очка - могут неправильно понять !
Хахаха, хорош!)))
Всем здорово. Forza Juve
кто видел реализацию моментов Ювентуса в этом сезоне, тот в цирке не смеётся
чел 5 минут в фотошопе плечо рисовал трёхметровое у игрока Ювентуса
Это, конечно, отдельный вид извращения-забить на 12 секунде и закончить 0-1) ну хоть так)FJ
Влахович в практически идеальных позициях не забивает, в трудных условиях забивает.. Что с ним не так я хз
