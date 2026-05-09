Матч окончен
«Ювентус» обыграл «Лечче» – 1:0. Влахович забил на 10-й секунде, второй гол серба и мяч Калулу отменили
«Ювентус» в гостях победил «Лечче» (1:0) в 36-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Виа дель Маре».
Уже на 10-й секунде счет открыл форвард гостей Душан Влахович. На 48-й минуте серб забил снова, но взятие ворот отменили. На 59-й отличился защитник Пьер Калулу, но и его мяч отменили – тоже из-за офсайда.
«Ювентус» набрал 68 очков и сейчас занимает 3-е место в таблице. У «Милана» 67 баллов и игра в запасе.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
Влахович наносит первый удар и гол. Ди Грегорио не пропускает после первого удара. Чудеса случаются
Про Гришу то же самое хотел написать)
Влахович будет главной целью на Европейском рынке у всех топов !
Они найдут любую причину отменить голы Ювентус, 6 год уже баланс вар статистики Ювентуса минусовой , позорище
Хуже другое, наши сами себя стали бояться, не только судей. И тренер трусит тоже
Ты прав друг, но тут есть один момент. Ювентус самая популярная команда в Италии но и самая ненавидимая. У них много врагов влиятельных. Плюс еще и то что на протяжении своей истории очень много было случаев помощи именно Ювентусу. Кальчополи не вчет, это постанова Моратти
как же кабинеты не хотят видеть Ювентус в ЛЧ. от всей души надеюсь, что и дальше все итал. клубы будут с позором вылетать
И как это поможет Ювентусу. Пускай все играют хорошо, это плюс для Серии А и для Ювентуса тоже. Хотя да уж очень Ювентус не любят многие
Влаха за эти 12 секунд забил столько же сколько Опенда за весь сезон мем
объективности ради опенде не дают играть, особенно при спалетти
объективности ради у Опенды в Серии А 652 минуты и один гол ,
Хочется простых человеческих 3 очков. Про 0:5 не заикаюсь даже.
Не надо говорить про 3 человеческих очка - могут неправильно понять !
Хахаха, хорош!)))
Всем здорово. Forza Juve
кто видел реализацию моментов Ювентуса в этом сезоне, тот в цирке не смеётся
чел 5 минут в фотошопе плечо рисовал трёхметровое у игрока Ювентуса
Это, конечно, отдельный вид извращения-забить на 12 секунде и закончить 0-1) ну хоть так)FJ
Влахович в практически идеальных позициях не забивает, в трудных условиях забивает.. Что с ним не так я хз
