«Ювентус» обыграл «Лечче» – 1:0. Влахович забил на 10-й секунде, второй гол серба и мяч Калулу отменили

«Ювентус» выиграл у «Лечче».

«Ювентус » в гостях победил «Лечче » (1:0) в 36-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Виа дель Маре».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 10-й секунде счет открыл форвард гостей Душан Влахович . На 48-й минуте серб забил снова, но взятие ворот отменили. На 59-й отличился защитник Пьер Калулу , но и его мяч отменили – тоже из-за офсайда.

«Ювентус» набрал 68 очков и сейчас занимает 3-е место в таблице. У «Милана» 67 баллов и игра в запасе.

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии