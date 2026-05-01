У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
Напомним, нападающий «Атлетико» был заменен на 77-й минуте первого матча с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1) из-за повреждения, полученного в единоборстве с Эберечи Эзе.
Как сообщает журналистка Вероника Брунати, проведенные обследования подтвердили небольшое растяжение связок голеностопа. Если восстановление будет идти благоприятно и не случится рецидива, аргентинец сможет принять участие в ответной игре с «Арсеналом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вероники Брунати
нет, с этим шутить не надо, пусть лечится основательно, не торопится, чтобы полностью восстановился, отдохнул и раньше 9 мая не усугублять не стоит, с трибуны спокойно можно посмотреть)
