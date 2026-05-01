  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
8

У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»

Альварес может сыграть в ответном матче с «Арсеналом».

Стал известен характер травмы Хулиана Альвареса.

Напомним, нападающий «Атлетико» был заменен на 77-й минуте первого матча с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1) из-за повреждения, полученного в единоборстве с Эберечи Эзе.

Как сообщает журналистка Вероника Брунати, проведенные обследования подтвердили небольшое растяжение связок голеностопа. Если восстановление будет идти благоприятно и не случится рецидива, аргентинец сможет принять участие в ответной игре с «Арсеналом».

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45765 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вероники Брунати
logoтравмы
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoХулиан Альварес
logoАрсенал
logoЛига чемпионов УЕФА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
нет, с этим шутить не надо, пусть лечится основательно, не торопится, чтобы полностью восстановился, отдохнул и раньше 9 мая не усугублять не стоит, с трибуны спокойно можно посмотреть)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Акрон» – «Краснодар». 0:1 – Кордоба забил, первый гол Джона отменили после ВАР. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
10 минут назадФото
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
24 минуты назад
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
40 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
41 минуту назад
Хау останется в «Ньюкасле» в следующем сезоне. Боссы клуба пришли к консенсусу, учитывая прошлые заслуги тренера (The Athletic)
41 минуту назад
«Сассуоло» обыграл «Милан» – 2:0. Лорьянте забил и ассистировал Берарди, Томори удалили на 24-й
42 минуты назад
Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался
42 минуты назадФото
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ливерпуля», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
43 минуты назадLive
84-летнего Фергюсона увезли в больницу с «Олд Траффорд» до матча с «Ливерпулем», экс-тренер «МЮ» почувствовал себя плохо. Это мера предосторожности (Daily Mail)
52 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
9 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
10 минут назадLive
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
14 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
22 минуты назадLive
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
29 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
30 минут назад
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
31 минуту назад
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
32 минуты назад
Лига PARI. «Факел» сыграет с «Енисеем», «Торпедо» в гостях у «Чайки»
41 минуту назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
46 минут назад
Рекомендуем